Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211115/trumpin-danismani-steve-bannon-fbia-teslim-oldu--1050824319.html
Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T18:16+0300
2021-11-15T18:41+0300
dünya
abd
donald trump
gözaltı
ifade
steve bannon
kongre
federal soruşturma bürosu (fbi)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103170/95/1031709582_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_0b118381ab7e3d35b44040bb7348a4b3.jpg
Trump'ın danışmanı Bannon, cuma günü Kongre Baskını hakkında bildikleri konusunda tanıklık etmeyi reddettiği için mahkeme tarafından suçlu bulundu. ABD Adalet Bakanlığı'nın 'Kongreyi tahkir' suçundan dava açtığı Bannon'ın bugün suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.Avukatı, Kongre Baskını için oluşturulan komiteye tekrar tekrar gönderdiği mektuplarda, Bannon'ın Trump ile iletişiminin ayrıcalıklı olduğunu öne sürdü.Başsavcı Merrick B. Garland, "Görevdeki ilk günümden beri, Adalet Bakanlığı çalışanlarına, birlikte Amerikan halkına, Bakanlığın hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu, gerçekleri ve yasaları takip ettiğini ve yasalar önünde eşit adaleti gözettiğini söz ve eylemle göstereceğimize söz verdim" açıklamasında bulundu.ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığı'na havale eden bir tavsiye kararı almıştı.Genel Kurulda 202 'hayır' oyuna karşı 229 'evet' oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesinde bulunulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211113/abd-adalet-bakanligi-trumpin-danismani-bannona-kongreyi-tahkir-suclamasiyla-dava-acti-1050759056.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103170/95/1031709582_388:0:3500:2334_1920x0_80_0_0_89823026018a19d049567e42d1c6730d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, gözaltı, ifade, steve bannon, kongre, federal soruşturma bürosu (fbi)

Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu

18:16 15.11.2021 (güncellendi: 18:41 15.11.2021)
© REUTERS / Jonathan BachmanSteve Bannon
Steve Bannon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Jonathan Bachman
Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından suçlanmasının ardından FBI’a teslim oldu.
Trump'ın danışmanı Bannon, cuma günü Kongre Baskını hakkında bildikleri konusunda tanıklık etmeyi reddettiği için mahkeme tarafından suçlu bulundu.
ABD Adalet Bakanlığı'nın 'Kongreyi tahkir' suçundan dava açtığı Bannon'ın bugün suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.
Avukatı, Kongre Baskını için oluşturulan komiteye tekrar tekrar gönderdiği mektuplarda, Bannon'ın Trump ile iletişiminin ayrıcalıklı olduğunu öne sürdü.
Başsavcı Merrick B. Garland, "Görevdeki ilk günümden beri, Adalet Bakanlığı çalışanlarına, birlikte Amerikan halkına, Bakanlığın hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu, gerçekleri ve yasaları takip ettiğini ve yasalar önünde eşit adaleti gözettiğini söz ve eylemle göstereceğimize söz verdim" açıklamasında bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığı'na havale eden bir tavsiye kararı almıştı.
Genel Kurulda 202 'hayır' oyuna karşı 229 'evet' oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesinde bulunulmuştu.
Donald Trump-Steve Bannon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
DÜNYA
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın danışmanı Bannon'a 'Kongreyi tahkir' suçlamasıyla dava açtı
13 Kasım, 02:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:43Çavuşoğlu: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kalkması gerekiyor
18:38Kemal Kılıçdaroğlu: Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız
18:16Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
18:12AB'nin Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararına göçmen taşıyan havayolları da dahil edildi
18:12İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi
18:07ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
17:57AB, yeni atanan 4 Suriyeli bakanı kara listeye aldı
17:53Suriye'de düşürülen Su-24 uçağının pilotu Peşkov'un kahramanlığı film oldu
17:46Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji fiyatları ve arz darboğazı uyarısı
17:44Rusya Dubai Airshow havacılık fuarında hangi İHA’ları ve uçakları tanıtacak?
17:42Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcilerinden bir haftada iki görüşme
17:30Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
17:25İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
17:20Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seyfülislam'ın adaylığına ilişkin alınmış bir karar yok
17:13Aşı karşıtları, Dayatmasız Yaşam Partisi’ni kurdu
17:13Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Varlığı yasal Türkiye'yi ‘işgalci’ gibi göstermeye çalışıyorlar
17:11Türk 'bloggerlar' Ukrayna-Polonya sınırında gözaltına alındı
17:07AK Partili Çelik: Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandal
17:07İngiltere'de yaşlı kadını kurtarırken öldürülen Somalili genç kahraman ilan edildi
17:05Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'dan 'yeşil altın' projesi: Kenevir üretimiyle gelir hedefleniyor