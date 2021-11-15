https://tr.sputniknews.com/20211115/trumpin-danismani-steve-bannon-fbia-teslim-oldu--1050824319.html
Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T18:16+0300
2021-11-15T18:16+0300
2021-11-15T18:41+0300
dünya
abd
donald trump
gözaltı
ifade
steve bannon
kongre
federal soruşturma bürosu (fbi)
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Trump'ın danışmanı Bannon, cuma günü Kongre Baskını hakkında bildikleri konusunda tanıklık etmeyi reddettiği için mahkeme tarafından suçlu bulundu. ABD Adalet Bakanlığı'nın 'Kongreyi tahkir' suçundan dava açtığı Bannon'ın bugün suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.Avukatı, Kongre Baskını için oluşturulan komiteye tekrar tekrar gönderdiği mektuplarda, Bannon'ın Trump ile iletişiminin ayrıcalıklı olduğunu öne sürdü.Başsavcı Merrick B. Garland, "Görevdeki ilk günümden beri, Adalet Bakanlığı çalışanlarına, birlikte Amerikan halkına, Bakanlığın hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu, gerçekleri ve yasaları takip ettiğini ve yasalar önünde eşit adaleti gözettiğini söz ve eylemle göstereceğimize söz verdim" açıklamasında bulundu.ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığı'na havale eden bir tavsiye kararı almıştı.Genel Kurulda 202 'hayır' oyuna karşı 229 'evet' oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesinde bulunulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211113/abd-adalet-bakanligi-trumpin-danismani-bannona-kongreyi-tahkir-suclamasiyla-dava-acti-1050759056.html
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abd, donald trump, gözaltı, ifade, steve bannon, kongre, federal soruşturma bürosu (fbi)
Trump'ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
18:16 15.11.2021 (güncellendi: 18:41 15.11.2021)
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından suçlanmasının ardından FBI’a teslim oldu.
Trump'ın danışmanı Bannon, cuma günü Kongre Baskını hakkında bildikleri konusunda tanıklık etmeyi reddettiği için mahkeme tarafından suçlu bulundu.
ABD Adalet Bakanlığı'nın 'Kongreyi tahkir' suçundan dava açtığı Bannon'ın bugün suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.
Avukatı, Kongre Baskını için oluşturulan komiteye tekrar tekrar gönderdiği mektuplarda, Bannon'ın Trump ile iletişiminin ayrıcalıklı olduğunu öne sürdü.
Başsavcı Merrick B. Garland, "Görevdeki ilk günümden beri, Adalet Bakanlığı çalışanlarına, birlikte Amerikan halkına, Bakanlığın hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu, gerçekleri ve yasaları takip ettiğini ve yasalar önünde eşit adaleti gözettiğini söz ve eylemle göstereceğimize söz verdim" açıklamasında bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığı'na havale eden bir tavsiye kararı almıştı.
Genel Kurulda 202 'hayır' oyuna karşı 229 'evet' oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesinde bulunulmuştu.