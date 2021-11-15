https://tr.sputniknews.com/20211115/tuik-ucretli-calisan-sayisi-eylulde-yuzde-93-artti-1050803763.html

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 9.3 arttı

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 9.3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T10:58+0300

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ekonomi

tüik

işsizlik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

işçi

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çalışan

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 artış gösterdi.Eylül 2020'de 12 milyon 702 bin 90 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 9.3 artışla 13 milyon 885 bin 464 kişiye yükseldi.Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 8.6, inşaat sektöründe yüzde 10.1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9.6 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde, bir önceki aya göre yüzde 0.5 arttı. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0.3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.7 yükseldi, inşaat sektöründe yüzde 0.1 azaldı.

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tüik, işsizlik, türkiye istatistik kurumu (tüik), işçi, işveren, sanayi, çalışan