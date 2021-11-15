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TÜİK: Ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 9.3 arttı
TÜİK: Ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 9.3 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T10:58+0300
2021-11-15T10:58+0300
ekonomi
tüik
işsizlik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işçi
işveren
sanayi
çalışan
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 artış gösterdi.Eylül 2020'de 12 milyon 702 bin 90 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 9.3 artışla 13 milyon 885 bin 464 kişiye yükseldi.Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 8.6, inşaat sektöründe yüzde 10.1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9.6 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde, bir önceki aya göre yüzde 0.5 arttı. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0.3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.7 yükseldi, inşaat sektöründe yüzde 0.1 azaldı.
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tüik, işsizlik, türkiye istatistik kurumu (tüik), işçi, işveren, sanayi, çalışan

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 9.3 arttı

10:58 15.11.2021
© AATaşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış
Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 artış gösterdi.
Eylül 2020'de 12 milyon 702 bin 90 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 9.3 artışla 13 milyon 885 bin 464 kişiye yükseldi.
Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 8.6, inşaat sektöründe yüzde 10.1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9.6 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde, bir önceki aya göre yüzde 0.5 arttı. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0.3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.7 yükseldi, inşaat sektöründe yüzde 0.1 azaldı.
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