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Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Avrupa futbol tarihine geçti
Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Avrupa futbol tarihine geçti
Romanya formasını ilk kez giyen Türk asıllı Enes Sali, 15 yaş, 264 günle bir resmi A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T09:23+0300
2021-11-15T09:23+0300
2021-11-15T09:23+0300
spor
romanya
lihtenştayn
2022 fifa dünya kupası
maç
forma
enes sali
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Türk asıllı futbolcu Enes Sali, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında, Romanya Milli Takımı formasını ilk defa giydi.Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Kulübü'nde oynayan Enes, böylece Norveçli Martin Odegaard'a (15 yaş, 300 gün) ait rekoru kırdı.Enes, 15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.
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romanya, lihtenştayn, 2022 fifa dünya kupası, maç, forma, enes sali
Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Avrupa futbol tarihine geçti
Romanya formasını ilk kez giyen Türk asıllı Enes Sali, 15 yaş, 264 günle bir resmi A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu.
Türk asıllı futbolcu Enes Sali
,
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında,
Romanya Milli Takımı
formasını ilk defa giydi.
Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Kulübü'nde oynayan Enes, böylece Norveçli Martin Odegaard'a (15 yaş, 300 gün) ait rekoru kırdı.
Enes, 15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.