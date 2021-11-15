https://tr.sputniknews.com/20211115/turk-asilli-futbolcu-enes-sali-avrupa-futbol-tarihine-gecti-1050801065.html

Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Avrupa futbol tarihine geçti

Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Avrupa futbol tarihine geçti

Romanya formasını ilk kez giyen Türk asıllı Enes Sali, 15 yaş, 264 günle bir resmi A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T09:23+0300

2021-11-15T09:23+0300

2021-11-15T09:23+0300

spor

romanya

lihtenştayn

2022 fifa dünya kupası

maç

forma

enes sali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050801038_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_73ad4b7f1a7756bb7e771b4319c84731.jpg

Türk asıllı futbolcu Enes Sali, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında, Romanya Milli Takımı formasını ilk defa giydi.Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Kulübü'nde oynayan Enes, böylece Norveçli Martin Odegaard'a (15 yaş, 300 gün) ait rekoru kırdı.Enes, 15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.

romanya

lihtenştayn

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

romanya, lihtenştayn, 2022 fifa dünya kupası, maç, forma, enes sali