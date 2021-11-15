https://tr.sputniknews.com/20211115/turk-bloggerlar-ukrayna-polonya-sinirinda-gozaltina-alindi-1050821613.html

Türk 'bloggerlar' Ukrayna-Polonya sınırında gözaltına alındı

Türk 'bloggerlar' Ukrayna-Polonya sınırında gözaltına alındı

Ukrayna, yasadışı yollarla Avrupa’ya kaçmak isteyen Türk vatandaşlarını sınırda gözaltına aldı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

avrupa

ukrayna

türk vatandaşı

blogger

yasadışı göç

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Son dönemlerde Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen Türk vatandaşlarının sayısında artış gözlemleniyor.Ukrayna Sınır Muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, 'blogger' olduklarını söyleyerek çekime gittiklerini iddia eden Türk vatandaşları, şoföre verdikleri 700 dolar ile bir araç kiralayarak Polonya sınırına kadar gitmek üzere şoförle anlaştı.Sorguya alınan vatandaşların ifadelerinden anlaşıldığı üzere, araçla önce Avrupa Birliği (AB) sınırına gitmek istedikleri oradan da Almanya'ya geçmeyi planladıkları ortaya çıktı.Suçlarını itiraf eden ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20210106/ukrayna-tarihinin-en-buyuk-uyusturucu-operasyonu-4-turk-vatandasi-gozaltina-alindi--1043519324.html

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avrupa, ukrayna, türk vatandaşı, blogger, yasadışı göç