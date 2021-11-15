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Türk 'bloggerlar' Ukrayna-Polonya sınırında gözaltına alındı
Türk 'bloggerlar' Ukrayna-Polonya sınırında gözaltına alındı
Ukrayna, yasadışı yollarla Avrupa’ya kaçmak isteyen Türk vatandaşlarını sınırda gözaltına aldı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T17:11+0300
2021-11-15T17:11+0300
dünya
avrupa
ukrayna
türk vatandaşı
blogger
yasadışı göç
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Son dönemlerde Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen Türk vatandaşlarının sayısında artış gözlemleniyor.Ukrayna Sınır Muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, 'blogger' olduklarını söyleyerek çekime gittiklerini iddia eden Türk vatandaşları, şoföre verdikleri 700 dolar ile bir araç kiralayarak Polonya sınırına kadar gitmek üzere şoförle anlaştı.Sorguya alınan vatandaşların ifadelerinden anlaşıldığı üzere, araçla önce Avrupa Birliği (AB) sınırına gitmek istedikleri oradan da Almanya'ya geçmeyi planladıkları ortaya çıktı.Suçlarını itiraf eden ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210106/ukrayna-tarihinin-en-buyuk-uyusturucu-operasyonu-4-turk-vatandasi-gozaltina-alindi--1043519324.html
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avrupa, ukrayna, türk vatandaşı, blogger, yasadışı göç

Türk 'bloggerlar' Ukrayna-Polonya sınırında gözaltına alındı

17:11 15.11.2021
© İHA / Bekir KeskinUkrayna, yasa dışı yollarla Avrupa’ya kaçmak isteyen Türk vatandaşlarını sınırda gözaltına aldı.
Ukrayna, yasa dışı yollarla Avrupa’ya kaçmak isteyen Türk vatandaşlarını sınırda gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© İHA / Bekir Keskin
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Ukrayna, yasadışı yollarla Avrupa’ya kaçmak isteyen Türk vatandaşlarını sınırda gözaltına aldı.
Son dönemlerde Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen Türk vatandaşlarının sayısında artış gözlemleniyor.
Ukrayna Sınır Muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, 'blogger' olduklarını söyleyerek çekime gittiklerini iddia eden Türk vatandaşları, şoföre verdikleri 700 dolar ile bir araç kiralayarak Polonya sınırına kadar gitmek üzere şoförle anlaştı.
Sorguya alınan vatandaşların ifadelerinden anlaşıldığı üzere, araçla önce Avrupa Birliği (AB) sınırına gitmek istedikleri oradan da Almanya'ya geçmeyi planladıkları ortaya çıktı.
Suçlarını itiraf eden ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2021
DÜNYA
Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı
6 Ocak, 02:55
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