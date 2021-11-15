https://tr.sputniknews.com/20211115/turk-eczacilar-birligi-ciddi-bir-ilac-yoklugu-icerisindeyiz-1050818794.html

Türk Eczacılar Birliği: Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz

Türk Eczacılar Birliği: Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz

Türk Eczacılar Birliği, yaptığı yazılı açıklamada ilaç krizinin gitgide büyüdüğünü belirterek , “Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T16:29+0300

2021-11-15T16:29+0300

2021-11-15T16:29+0300

türkiye

türk eczacılar birliği

ilaç

sağlık bakanlığı

türk eczacıları birliği (teb)

eczane

ankara eczacı odası

eczacı

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Türk Eczacılar Birliği, yaptığı yazılı açıklamada ilaç krizinin gitgide büyüdüğünü belirterek, “Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeyin” uyarısı yaptı.Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, hastaların ilaçlara ulaşamamasının nedeni olarak ilaç fiyatlandırma politikaları ile 14 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesi gösterildi.“Derinleşmekte olan bu kriz karşısında kamuoyunu uyarmak bizim görevimiz, çünkü halk sağlığını korumakla yükümlüyüz” denilen açıklamada, şu çağrı yapıldı:'İlk ilaç krizi değil'Piyasada bulunmayan ilaç sayısının sürekli arttığına dikkat çekilen Türk Eczacılar Birliği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:'Meslektaşlarımız susturulmaya çalışılıyor'İlaç kriziyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdikleri için baskı uygulanıp, susturulmaya çalışıldıkları belirtilerek, “Günlerdir mesleğimizi ve meslektaşlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik tutumlar ile karşı karşıyayız. Eczanelerimize denetimler düzenleniyor, meslektaşlarımız susturulmaya çalışılıyor ve hedef gösteriliyor. Bu tavrı kabul etmiyoruz. Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeyin” tepkisi dile getirildi.

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