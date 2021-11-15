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Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi oldu, opera salonuna adı verildi
Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi oldu, opera salonuna adı verildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 2 bin 40 kişilik opera... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:46+0300
2021-11-15T13:56+0300
türk telekom
yaşam
opera
sponsor
atatürk kültür merkezi (akm)
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İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iş birliğinin detaylarını paylaştı.Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen imza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.Ersoy, sözleşme ile Türk Telekom'un 2 bin 40 kişi kapasiteli opera binasının isim sponsoru olduğunu belirterek, AKM'nin simgesi olan bu sanat mekanının bundan sonra Türk Telekom Opera Salonu olarak adlandırılacağını söyledi.Ersoy, bakanlık olarak teknolojiyi son derece önemsediklerini, görev ve sorumluluk dahilinde sundukları ve ürettikleri, bütün hizmetlerde en son teknolojik altyapı ve uygulamaları kullanmaya özen gösterdiklerine işaret etti:'AKM bizim teknoloji farkındalığımızın çok özel bir örneğidir'Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık bünyesinde ayrıca Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Hitit Kültür ve Turizm Sistemi ve Meslek Birlikleri Bilgi Sistemi gibi son derece kapsamlı projeler yürüttüğüne vurgu yaparak, şöyle devam etti:'Tek bir merkezden, mobil cihazlardan ve tabletlerden uzaktan kontrol edilebilmektedir'AKM'nin 4 bin 61 adet yangın algılama ve kontrol sistemi ile koruma altına alındığına dikkati çeken Bakan Ersoy, "Olası bir yangın durumunda yayılma hızına göre farklı senaryolarda tüm bina sistemleri entegrasyonu harekete geçecektir. Opera ve tiyatro salonları aydınlatma sistemleri seyircilerin rahatlıkları düşünülerek özellikle dizayn edilmiştir. Tek bir merkezden, mobil cihazlardan ve tabletlerden sistemler uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bütün salonlarda son teknoloji ses sistemleri, sahne ışıkları, performans mekanları ve sahne mühendislikleri kullanılmıştır. Gerek açılış gecemizde gerekse Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki AKM etkinliklerinde hem katılan basın mensubu arkadaşlarım hem de misafirlerimiz bunları bizzat tecrübe ettiler" diye konuştu.Ersoy, Türk Telekom'un bu sözleşme kapsamında vereceği desteğin AKM'de, hem teknolojik ve kurumsal kalitenin devamlılığında hem de uluslararası standartlarda oluşturduğu özgün yönetim anlayışının sürdürülmesi noktasında önemli bir katkı sağlayacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Opera salonuna Türk Telekom'un adıKültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom AKM'nin ana destekçisi oldu. AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom'un adı verildi.Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.Anlaşma kapsamında, Türkiye'de bir ilke daha imza atılacak ve 5G altyapısı ile faaliyet gösteren Robot Cafe, Türk Telekom tarafından AKM içerisine konumlandırılarak, ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacak.AKM ziyaretçileri ayrıca Türk Telekom'un kuracağı özel ağırlama alanında keyifli vakit geçirirken özel marka ortaklıkları, etkinlik, faaliyet ve organizasyonlar için Türk Telekom'un sağladığı özel indirimlerden de faydalanabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-ersoy-akmyi-artik-bina-olarak-degil-beyoglu-kultur-yolu-rotasinin-halkasi-olarak-goruyoruz-1050332278.html
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türk telekom, opera, sponsor, atatürk kültür merkezi (akm)

Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi oldu, opera salonuna adı verildi

13:46 15.11.2021 (güncellendi: 13:56 15.11.2021)
© DHAKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© DHA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 2 bin 40 kişilik opera binasının isim sponsoru oldu.
İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iş birliğinin detaylarını paylaştı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen imza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.
Ersoy, sözleşme ile Türk Telekom'un 2 bin 40 kişi kapasiteli opera binasının isim sponsoru olduğunu belirterek, AKM'nin simgesi olan bu sanat mekanının bundan sonra Türk Telekom Opera Salonu olarak adlandırılacağını söyledi.
Ersoy, bakanlık olarak teknolojiyi son derece önemsediklerini, görev ve sorumluluk dahilinde sundukları ve ürettikleri, bütün hizmetlerde en son teknolojik altyapı ve uygulamaları kullanmaya özen gösterdiklerine işaret etti:
"Bugün müzelerimizden kütüphanelerimize, ören yerlerimizden kültür merkezlerimize ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklere kadar bu gerçeği her yerde birinci elden görebilirsiniz. Teşhir-tanzim uygulamaları, bilgilendirme amaçlı uygulamalar, ziyaretçilerin düşünce ve önerilerini iletmek için kullanabileceği dijital ara yüzler, sanal müzelerimiz, ses, ışık ve sahne teknolojileri, güvenlik uygulamaları, mobil uygulamalar, reklam, tanıtım ve bilgi içerikli dijital platformlar gibi Bakanlığımız hemen her alanda, ihtiyacı tümüyle karşılayacak en iyi teknolojik çözümleri tercih etmektedir."

'AKM bizim teknoloji farkındalığımızın çok özel bir örneğidir'

Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık bünyesinde ayrıca Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Hitit Kültür ve Turizm Sistemi ve Meslek Birlikleri Bilgi Sistemi gibi son derece kapsamlı projeler yürüttüğüne vurgu yaparak, şöyle devam etti:
"Şu an içinde bulunduğumuz yeni AKM de aslında bizim teknoloji farkındalığımızın çok özel bir örneğidir. Yeşil çatı sisteminin kullanıldığı ve gün ışığından azami ölçüde faydalanacak şekilde tasarlanan AKM, trafolar, jeneratörler ve UPS sistemleri ile de kesintisiz bir enerji akışına sahiptir. Bina Enerji Yönetim Sistemi ile enerji tüketimi en düşük noktada tutularak en yüksek performans elde edilmiştir.
Aynı zamanda enerji izleme yazılımları sayesinde enerji tüketim değerleri anlık olarak kontrol edilerek enerji verimliliği en üst düzeyde tutulmaktadır. AKM'de kullanılan tüm aydınlatma sistemleri KNX entegrasyonu ile kontrol edilebilmekte ve izlenebilmektedir. Yerleşkelerin her yerinde iklimlendirme sistemleri mekanik otomasyon sistemleri ile kontrol edilmektedir.
Bu muazzam kültür-sanat kompleksi yüksek teknolojili 475 adet kamera ile kesintisiz olarak da izlenmektedir. AKM bina içi kapılar kartlı geçiş sistemleri ile kontrol edilmekte, kişiye özel kartlar ve yetkiler ile tüm AKM'de kontrollü geçişler sağlanmaktadır. Acil anons ve seslendirme sistemleri sayesinde de bina geneli güvenlik ve uyarı sistemleri 7-24 aktif olarak çalışmaktadır."

'Tek bir merkezden, mobil cihazlardan ve tabletlerden uzaktan kontrol edilebilmektedir'

AKM'nin 4 bin 61 adet yangın algılama ve kontrol sistemi ile koruma altına alındığına dikkati çeken Bakan Ersoy, "Olası bir yangın durumunda yayılma hızına göre farklı senaryolarda tüm bina sistemleri entegrasyonu harekete geçecektir. Opera ve tiyatro salonları aydınlatma sistemleri seyircilerin rahatlıkları düşünülerek özellikle dizayn edilmiştir. Tek bir merkezden, mobil cihazlardan ve tabletlerden sistemler uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bütün salonlarda son teknoloji ses sistemleri, sahne ışıkları, performans mekanları ve sahne mühendislikleri kullanılmıştır. Gerek açılış gecemizde gerekse Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki AKM etkinliklerinde hem katılan basın mensubu arkadaşlarım hem de misafirlerimiz bunları bizzat tecrübe ettiler" diye konuştu.
Ersoy, Türk Telekom'un bu sözleşme kapsamında vereceği desteğin AKM'de, hem teknolojik ve kurumsal kalitenin devamlılığında hem de uluslararası standartlarda oluşturduğu özgün yönetim anlayışının sürdürülmesi noktasında önemli bir katkı sağlayacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugüne kadar iletişim teknolojileri ve altyapısı ile siber güvenlik alanında iş birliği içinde bulunduğumuz Türk Telekom bu sözleşme ile teknoloji, bina işletme giderleri, iletişim ve pazarlama ile etkinlik destekleri kapsamında 7 yıl boyunca her yıl 45 milyon lira ayni bağış ve ihale kapsamında da 15 milyon lira nakit destek sağlayacaktır. Ayrıca her yıl TÜFE oranında bu rakamlar artarak, devam edecektir. Sayın Ümit Önal'ın şahsında, bu iş birliğinin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Türk Telekom çok önemli bir adım atıyor. Kültür ve sanatın gelişmesi adına bu anlaşmanın diğer özel kurum ve kuruşlarımıza örnek olacağını tahmin ediyoruz ve onlarla da birçok etkinlikte beraber olmayı düşünüyoruz. Bu açıdan da çok önemli bir adım."

Opera salonuna Türk Telekom'un adı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom AKM'nin ana destekçisi oldu. AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom'un adı verildi.
Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.
Anlaşma kapsamında, Türkiye'de bir ilke daha imza atılacak ve 5G altyapısı ile faaliyet gösteren Robot Cafe, Türk Telekom tarafından AKM içerisine konumlandırılarak, ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacak.
AKM ziyaretçileri ayrıca Türk Telekom'un kuracağı özel ağırlama alanında keyifli vakit geçirirken özel marka ortaklıkları, etkinlik, faaliyet ve organizasyonlar için Türk Telekom'un sağladığı özel indirimlerden de faydalanabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
TÜRKİYE
Bakan Ersoy: AKM’yi artık bina olarak değil, Beyoğlu Kültür Yolu rotasının halkası olarak görüyoruz
30 Ekim, 20:25
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