https://tr.sputniknews.com/20211115/turk-telekom-akmnin-ana-destekcisi-oldu-opera-salonuna-adi-verildi-1050810208.html

Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi oldu, opera salonuna adı verildi

Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi oldu, opera salonuna adı verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 2 bin 40 kişilik opera... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T13:46+0300

2021-11-15T13:46+0300

2021-11-15T13:56+0300

türk telekom

yaşam

opera

sponsor

atatürk kültür merkezi (akm)

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İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iş birliğinin detaylarını paylaştı.Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen imza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.Ersoy, sözleşme ile Türk Telekom'un 2 bin 40 kişi kapasiteli opera binasının isim sponsoru olduğunu belirterek, AKM'nin simgesi olan bu sanat mekanının bundan sonra Türk Telekom Opera Salonu olarak adlandırılacağını söyledi.Ersoy, bakanlık olarak teknolojiyi son derece önemsediklerini, görev ve sorumluluk dahilinde sundukları ve ürettikleri, bütün hizmetlerde en son teknolojik altyapı ve uygulamaları kullanmaya özen gösterdiklerine işaret etti:'AKM bizim teknoloji farkındalığımızın çok özel bir örneğidir'Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık bünyesinde ayrıca Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Hitit Kültür ve Turizm Sistemi ve Meslek Birlikleri Bilgi Sistemi gibi son derece kapsamlı projeler yürüttüğüne vurgu yaparak, şöyle devam etti:'Tek bir merkezden, mobil cihazlardan ve tabletlerden uzaktan kontrol edilebilmektedir'AKM'nin 4 bin 61 adet yangın algılama ve kontrol sistemi ile koruma altına alındığına dikkati çeken Bakan Ersoy, "Olası bir yangın durumunda yayılma hızına göre farklı senaryolarda tüm bina sistemleri entegrasyonu harekete geçecektir. Opera ve tiyatro salonları aydınlatma sistemleri seyircilerin rahatlıkları düşünülerek özellikle dizayn edilmiştir. Tek bir merkezden, mobil cihazlardan ve tabletlerden sistemler uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bütün salonlarda son teknoloji ses sistemleri, sahne ışıkları, performans mekanları ve sahne mühendislikleri kullanılmıştır. Gerek açılış gecemizde gerekse Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki AKM etkinliklerinde hem katılan basın mensubu arkadaşlarım hem de misafirlerimiz bunları bizzat tecrübe ettiler" diye konuştu.Ersoy, Türk Telekom'un bu sözleşme kapsamında vereceği desteğin AKM'de, hem teknolojik ve kurumsal kalitenin devamlılığında hem de uluslararası standartlarda oluşturduğu özgün yönetim anlayışının sürdürülmesi noktasında önemli bir katkı sağlayacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Opera salonuna Türk Telekom'un adıKültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom AKM'nin ana destekçisi oldu. AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom'un adı verildi.Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.Anlaşma kapsamında, Türkiye'de bir ilke daha imza atılacak ve 5G altyapısı ile faaliyet gösteren Robot Cafe, Türk Telekom tarafından AKM içerisine konumlandırılarak, ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacak.AKM ziyaretçileri ayrıca Türk Telekom'un kuracağı özel ağırlama alanında keyifli vakit geçirirken özel marka ortaklıkları, etkinlik, faaliyet ve organizasyonlar için Türk Telekom'un sağladığı özel indirimlerden de faydalanabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-ersoy-akmyi-artik-bina-olarak-degil-beyoglu-kultur-yolu-rotasinin-halkasi-olarak-goruyoruz-1050332278.html

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türk telekom, opera, sponsor, atatürk kültür merkezi (akm)