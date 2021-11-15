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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211115/turkiyede-ekim-ayinda-satilan-konut-sayisi-eylule-gore-yuzde-66-azaldi-1050803900.html
Türkiye'de ekim ayında satılan konut sayısı eylüle göre yüzde 6.6 azaldı
Türkiye'de ekim ayında satılan konut sayısı eylüle göre yüzde 6.6 azaldı
Türkiye genelinde ekimde 137 bin 401 konut satışı gerçekleştirildi. Ekimde satılan konut sayısı eylüle göre yüzde 6.6 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T11:13+0300
2021-11-15T11:13+0300
ekonomi
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
konut
konut satışı
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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6.6 azalarak 137 bin 401 oldu.Ekimde satılan konut sayısı, eylüle göre de yüzde 6.6 azaldı. Eylülde 147 bin 143 konut satılmıştı.Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9.8 payla Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konutla Hakkari, 45 konutla Ardahan ve 84 konutla Bayburt oldu.Ocak-eylül döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.2 azalarak, 1 milyon 86 bin 539'a geriledi.Yabancılara konut satışında lider İstanbulBu dönemde yabancılar 5 bin 893 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 12.1 artış kaydetti. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.3 olduYabancılara konut satışlarında, ekimde ilk sırayı 2 bin 464 satışla İstanbul aldı. Bu kenti sırasıyla 1385 konut satışıyla Antalya, 359 satışla Ankara izledi. Ocak-ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 43 bin 372 oldu.Ekimde İran vatandaşları Türkiye'den 1265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konutla Irak, 543 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları takip etti.İpotekli konut satışları yükseldiEkimde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 artarak 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20.4 olarak kayıtlara geçti.Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60.7 azalışla 209 bin 904 oldu.Diğer konut satışları arttıDiğer konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 109 bin 352'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79.6 olarak gerçekleşti.Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.4 artışla 876 bin 635 olarak kayıtlara geçti.Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30.5 olarak hesaplandı.İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9 azalışla 329 bin 70 olarak gerçekleşti.Ülke genelinde ikinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.6 artış göstererek 95 bin 487'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,5 oldu.İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.4 azalışla 757 bin 469 olarak kayıtlara geçti.
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türkiye, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), konut, konut satışı

Türkiye'de ekim ayında satılan konut sayısı eylüle göre yüzde 6.6 azaldı

11:13 15.11.2021
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Türkiye genelinde ekimde 137 bin 401 konut satışı gerçekleştirildi. Ekimde satılan konut sayısı eylüle göre yüzde 6.6 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14.9 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6.6 azalarak 137 bin 401 oldu.
Ekimde satılan konut sayısı, eylüle göre de yüzde 6.6 azaldı. Eylülde 147 bin 143 konut satılmıştı.
Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9.8 payla Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konutla Hakkari, 45 konutla Ardahan ve 84 konutla Bayburt oldu.
Ocak-eylül döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.2 azalarak, 1 milyon 86 bin 539'a geriledi.

Yabancılara konut satışında lider İstanbul

Bu dönemde yabancılar 5 bin 893 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 12.1 artış kaydetti. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.3 oldu
Yabancılara konut satışlarında, ekimde ilk sırayı 2 bin 464 satışla İstanbul aldı. Bu kenti sırasıyla 1385 konut satışıyla Antalya, 359 satışla Ankara izledi. Ocak-ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 43 bin 372 oldu.
Ekimde İran vatandaşları Türkiye'den 1265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konutla Irak, 543 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları yükseldi

Ekimde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 artarak 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20.4 olarak kayıtlara geçti.
Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60.7 azalışla 209 bin 904 oldu.
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Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 109 bin 352'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79.6 olarak gerçekleşti.
Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.4 artışla 876 bin 635 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30.5 olarak hesaplandı.
İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9 azalışla 329 bin 70 olarak gerçekleşti.
Ülke genelinde ikinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.6 artış göstererek 95 bin 487'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,5 oldu.
İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.4 azalışla 757 bin 469 olarak kayıtlara geçti.
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