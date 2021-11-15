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https://tr.sputniknews.com/20211115/turkseker-seker-fiyatini-530-lira-olarak-belirledi-1050831875.html
Şekere yüzde 25 zam geldi
Şekere yüzde 25 zam geldi
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5.30 lira olduğunu duyurdu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T22:54+0300
2021-11-15T22:54+0300
2021-11-15T23:23+0300
türkiye
kdv
katma değer vergisi (kdv)
türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)
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Türkiye Şeker Fabrikaları, şekere yüzde 25 zam yaptı.Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5.30 lira olarak belirlendi.
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kdv, katma değer vergisi (kdv), türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)
Şekere yüzde 25 zam geldi 22:54 15.11.2021 (güncellendi: 23:23 15.11.2021)
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5.30 lira olduğunu duyurdu.
Türkiye Şeker Fabrikaları, şekere yüzde 25 zam yaptı.
Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5.30 lira olarak belirlendi.