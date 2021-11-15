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Tutuklu kadın kitap okuyarak serbest kaldı
Tutuklu kadın kitap okuyarak serbest kaldı
Kazakistan'da tutuklu bir kadın, kitap okuyarak özgürlüğüne kavuştu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T20:59+0300
2021-11-15T20:59+0300
yaşam
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kadın
kitap okuma
tutuklu
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Karagandı Eyaleti Ceza İnfaz Kurumu Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak ayında bölgedeki cezaevlerinde tutukluları teşvik etmek amacıyla "Sınır tanımayan okuma" projesi başlatıldı.AA'nın aktardığı haberde, proje kapsamında belirli sayıda kitap okuyan ve okudukları kitaplar hakkında sunum yapan tutuklular özel komisyon ekibi tarafından bir sınava tabi tutulacak.Komisyon kararıyla sınavı başarıyla geçenler ise ceza sürelerini kısaltarak zamanından önce serbest kalma imkanına sahip olacak.Söz konusu proje ile vergi kaçırmaktan 2 yıldır hapis yatan bir kadın tutuklu kitap okuyarak özgürlüğüne kavuştu.AK-159/9 Numaralı Bölge Kadın Cezaevi Müdür Yardımcısı Nazira Kadirova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen tutuklu, projeye ilk katılmayı arzu edenlerden oldu. Klasik edebiyattan 10 kitap okuyarak ve onları anlatarak sınavdan başarıyla geçti. Böylece ceza süresi 5 yıldan 3 yıla kadar indirildi ve şartlı tahliye ile serbest bırakıldı" dedi.Halihazırda bölgede projeye 50 tutuklu daha katılıyor.
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haberler, kitap, kadın, kitap okuma, tutuklu, dünya

Tutuklu kadın kitap okuyarak serbest kaldı

20:59 15.11.2021
© FlickrKitap, Kitap okuma
Kitap, Kitap okuma - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Flickr
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Kazakistan'da tutuklu bir kadın, kitap okuyarak özgürlüğüne kavuştu.
Karagandı Eyaleti Ceza İnfaz Kurumu Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak ayında bölgedeki cezaevlerinde tutukluları teşvik etmek amacıyla "Sınır tanımayan okuma" projesi başlatıldı.

AA'nın aktardığı haberde, proje kapsamında belirli sayıda kitap okuyan ve okudukları kitaplar hakkında sunum yapan tutuklular özel komisyon ekibi tarafından bir sınava tabi tutulacak.

Komisyon kararıyla sınavı başarıyla geçenler ise ceza sürelerini kısaltarak zamanından önce serbest kalma imkanına sahip olacak.

Söz konusu proje ile vergi kaçırmaktan 2 yıldır hapis yatan bir kadın tutuklu kitap okuyarak özgürlüğüne kavuştu.

AK-159/9 Numaralı Bölge Kadın Cezaevi Müdür Yardımcısı Nazira Kadirova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen tutuklu, projeye ilk katılmayı arzu edenlerden oldu. Klasik edebiyattan 10 kitap okuyarak ve onları anlatarak sınavdan başarıyla geçti. Böylece ceza süresi 5 yıldan 3 yıla kadar indirildi ve şartlı tahliye ile serbest bırakıldı" dedi.

Halihazırda bölgede projeye 50 tutuklu daha katılıyor.
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