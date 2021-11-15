‘Ukrayna yönetimi Belarus sınırında tahkimat yapacak’

Ukraina 24 televizyonunun muhabiri, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un başkanlığında düzenlenen basına kapalı toplantının ardından Kiev’in Belarus ile komşu 5 bölgede sınırın zayıf kısımlarında tahkimat yapacağını ifade etti.



Muhabir, “İçişleri Bakanı, gelecek yıl Ukrayna'nın Belarus sınırını güçlendireceğini, bitişik 5 bölgenin zayıf noktalarında ise özel tahkimat yapacağını bir kez daha kaydetti” açıklamasında bulundu.



Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy de uygulamaya geçirilmesi planlanan projeye ilişkin bazı detaylar verdi. Monastırskiy, “Orada geçici yapılar kurulacak. Şu anda bunun için hazırlık çalışmaları yapılıyor. Sınır muhafaza servisinin, Ulusal Muhafızların, Ulusal Polisin güçlendirilmesi için personelin konuşlandırılacağı yerler belirlendi” ifadelerini kullandı.