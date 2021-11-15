Ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü

Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşuların apartman dairesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in tekne imalatı yapan 52 yaşındaki yeğeni Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olayla ilgili olarak oğlu Çağatay Ö. ile Ferit A. ve eşi Nihan A. gözaltına alındı.Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşuların apartman dairesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in tekne imalatı yapan 52 yaşındaki yeğeni Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Olayla ilgili olarak oğlu Çağatay Ö. ile Ferit A. ve eşi Nihan A. gözaltına alındı.
Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.