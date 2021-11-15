https://tr.sputniknews.com/20211115/urdun-iran-kadinlar-kupasi-macinda-erkek-kaleci-iddiasi-fifada-1050808439.html

Ürdün-İran Kadınlar Kupası maçında erkek kaleci iddiası FIFA'da

Ürdün-İran Kadınlar Kupası maçında erkek kaleci iddiası FIFA'da

AFC Kadınlar Asya Kupası’nda oynanan Ürdün-İran maçının ardından İran kalecisinin kadın değil erkek olduğu öne sürüldü. Ürdün Futbol Fedarasyonu konuyla ilgili... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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Ürdün Futbol Federasyonu, kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran kalecisinin, kadın değil erkek olduğunu iddia etti.Spor Arena'nın aktardığına göre Ürdün Futbol Federasyonu (JFA), Asya Futbol Konfederasyonu'na 25 Eylül'de oynanan maçla ilgili, İranlı oyunculardan birinin cinsiyetini doğrulanmasını talep eden bir şikayette bulundu.Ürdün Futbol Federasyonu, İran kalecisinin kadın değil erkek olduğunu ve bu durumu FIFA'ya şikayet ettiklerini duyurdu.Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Ali Bin Al-Hussein, şikayet mektubunu Twitter'dan paylaştı.FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.0-0 biten mücadelenin ardından İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup etmiş ve Tacikistan'da düzenlenecek olan 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211112/takim-arkadasini-dovdurten-psgli-kadin-futbolcu-aminata-diallo-serbest-birakildi-1050738231.html

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