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https://tr.sputniknews.com/20211115/urdunde-krala-hakaretten-mahkum-155-kisiye-af-cikti-1050797922.html
Ürdün'de Kral'a hakaretten mahkum 155 kişiye af çıktı
Ürdün'de Kral'a hakaretten mahkum 155 kişiye af çıktı
Ürdün'de Kral 2. Abdullah'a hakaretten mahkum olan 155 kişinin cezaları düşürüldü. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T05:35+0300
2021-11-15T05:35+0300
dünya
ürdün
af
hakaret
ürdün kralı 2. abdullah
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Ürdün Kralı 2. Abdullah bin el-Hüseyin'in, kendisine hakaretten dolayı mahkum olan 155 kişi için af kararı çıkardığı bildirildi.Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, 155 kişinin mahkumiyet cezasının düşürüldüğü kaydedildi.Ürdün'de Kral'a hakaret içeren sözlü ya da yazılı bir davranışta bulunmak bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar arasında yer alıyor.Ülkenin ceza kanununa göre, özel af, Bakanlar Kurulu'nun beyanı ve tavsiyesi ile Kral tarafından uygulanıyor.Kral 2. Abdullah, geçen ekim başında, tüm hakaret davalarının incelenerek, özel af kapsamında işleme alınması talimatı vermişti.
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ürdün, af, hakaret, ürdün kralı 2. abdullah

Ürdün'de Kral'a hakaretten mahkum 155 kişiye af çıktı

05:35 15.11.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES Ürdün Kralı 2. Abdullah
Ürdün Kralı 2. Abdullah - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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Ürdün'de Kral 2. Abdullah'a hakaretten mahkum olan 155 kişinin cezaları düşürüldü.
Ürdün Kralı 2. Abdullah bin el-Hüseyin'in, kendisine hakaretten dolayı mahkum olan 155 kişi için af kararı çıkardığı bildirildi.
Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, 155 kişinin mahkumiyet cezasının düşürüldüğü kaydedildi.
Ürdün'de Kral'a hakaret içeren sözlü ya da yazılı bir davranışta bulunmak bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar arasında yer alıyor.
Ülkenin ceza kanununa göre, özel af, Bakanlar Kurulu'nun beyanı ve tavsiyesi ile Kral tarafından uygulanıyor.

Kral 2. Abdullah, geçen ekim başında, tüm hakaret davalarının incelenerek, özel af kapsamında işleme alınması talimatı vermişti.
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