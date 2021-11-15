Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211115/uzay-copleri-uuiyi-tehdit-ediyor-rus-murettebata-soyuz-ms-19-aracinda-siginmalari-talimati-verildi-1050802348.html
Uzay çöpleri UUİ'yi tehdit ediyor: Rus mürettebata Soyuz MS-19 aracında sığınmaları talimatı verildi
Uzay çöpleri UUİ'yi tehdit ediyor: Rus mürettebata Soyuz MS-19 aracında sığınmaları talimatı verildi
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) yakınlarındaki uzay çöplerinin yarattığı tehlike nedeniyle Rus kozmonotlara Soyuz MS-19 uzay aracına sığınmaları talimatı... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T10:06+0300
2021-11-15T10:06+0300
yaşam
nasa
roscosmos
uzay çöpü
uluslararası uzay istasyonu (uui)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050802315_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_10a58815d7aebc5f61d8c52232c9e1a5.jpg
UUİ’nin yakınlarından geçen ve tehlike teşkil eden uzay çöpleri nedeniyle Rus mürettebat Soyuz MS-19 uzay aracına sığınmak zorunda kaldı.NASA’nın yayınladığı kayıtlara göre, Moskova bölgesindeki Görev Kontrol Merkezi’nden bir uzman olan Rus kozmonot Pyotr Dubrov, "Uzay çöplerinin istasyona bir sonraki yakınlaşması saat 7:06’da olacak. Soyuz uzay aracına geçiş yaptığınızda sizden bize bilgi vermenizi bekliyor olacağız" dedi.Roscosmos’tan Sputnik’e yapılan açıklamada da "Houston’daki uçuş kontrol merkezinden edinilen bilgiye göre, yakın zamanda istasyon uzay çöpleriyle yakınlaşabileceği bir koridora girecek. UUİ’nin tehlikeli olabilecek çöplere yakınlaşması durumuna karşı mürettebatın uzay aracında olması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210709/uzay-copu-uluslararasi-uzay-istasyonunun-yaklasik-2-kilometre-yakinindan-gecti-1044923939.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050802315_88:0:1152:798_1920x0_80_0_0_86136a51aaafc35dba7557e40becb436.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nasa, roscosmos, uzay çöpü, uluslararası uzay istasyonu (uui)

Uzay çöpleri UUİ'yi tehdit ediyor: Rus mürettebata Soyuz MS-19 aracında sığınmaları talimatı verildi

10:06 15.11.2021
© REUTERS / NASA / RoscosmosUluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / NASA / Roscosmos
Abone ol
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) yakınlarındaki uzay çöplerinin yarattığı tehlike nedeniyle Rus kozmonotlara Soyuz MS-19 uzay aracına sığınmaları talimatı verildi.
UUİ’nin yakınlarından geçen ve tehlike teşkil eden uzay çöpleri nedeniyle Rus mürettebat Soyuz MS-19 uzay aracına sığınmak zorunda kaldı.
NASA’nın yayınladığı kayıtlara göre, Moskova bölgesindeki Görev Kontrol Merkezi’nden bir uzman olan Rus kozmonot Pyotr Dubrov, "Uzay çöplerinin istasyona bir sonraki yakınlaşması saat 7:06’da olacak. Soyuz uzay aracına geçiş yaptığınızda sizden bize bilgi vermenizi bekliyor olacağız" dedi.
Roscosmos’tan Sputnik’e yapılan açıklamada da "Houston’daki uçuş kontrol merkezinden edinilen bilgiye göre, yakın zamanda istasyon uzay çöpleriyle yakınlaşabileceği bir koridora girecek. UUİ’nin tehlikeli olabilecek çöplere yakınlaşması durumuna karşı mürettebatın uzay aracında olması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.
Temmuz'da çekilen uzay görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2021
DÜNYA
Uzay çöpü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaklaşık 2 kilometre yakınından geçti
9 Temmuz, 02:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce