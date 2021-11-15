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'Yeni nesil' Kovid-19 aşısı için insan deneyleri başlıyor
'Yeni nesil' Kovid-19 aşısı için insan deneyleri başlıyor
Kovid-19'a karşı T hücresi yanıtına dayalı bir aşı geliştirmek için klinik deneylere başlanıyor. İlk denemeler, İsviçre'de 26 kişi üzerinde yapılacak. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T12:49+0300
2021-11-15T12:49+0300
koronavirüs
ingiltere
aşı
kovid-19
koronavirüs aşısı
emergex
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İngiltere'de bir firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 'ikinci nesil' aşı üretmek için denemelere başlayacağını açıkladı.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Emergex isimli firmanın yeni tür aşı denemesi, mevcut Kovid-19 aşılarının aksine antikor üretimine değil, 'T hücresi' adı verilen bağışıklık hücrelerine dayalı olacak.Deri yoluyla yapılması planlanan bu aşının mevcut aşılardan daha uzun süreli bağışıklık sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür bir aşının tek başına değil mevcut aşılarla birlikte kullanılınca daha etkili olabileceği ifade ediliyor.Mevcut aşılardan farkı ne?Mevcut aşılar, Kovid-19'a yapışan ve hücreleri enfekte etmesini durduran antikorlar üretiyor.Dolaşım sistemi yoluyla vücudu gezen ve antikorların devreye girmesini gerektirecek bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol eden T hücreleriyse, enfekte olan hücreleri tespit edip yok ediyor; böylece virüsün vücutta çoğalmasını engelliyor.Klinik testler İsviçre'de yapılacak2016 yılında sadece T hücrelerine dayalı aşı üretmek amacıyla İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde kurulan Emergex firması da, şimdi bu yöntemle geliştirilmiş bir aşının testlerine başlayacak.İnsanlar üzerindeki ilk denemeler İsviçre'nin ilaç düzenleyici kurumundan alınan onayla Lozan kentinde yapılacak. Denemeler 3 Ocak'ta başlayacak; 26 kişiye düşük ve yüksek dozda T hücresi aşısı verilecek. Testlerin ara sonuçlarının haziran ayında yayınlanması bekleniyor.'Virüs çoğalmadan önce ölecek'Emergex yetkilisi Robin Cohen, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, T hücrelerinin enfekte olan hücreleri antikor yanıtı verilmeyen durumlarda arayıp öldürdüğünü belirterek, ilk kez bir ilaç düzenleyici kurumun T hücresi yanıtı oluşturma amaçlı bir Kovid-19 aşısının klinik denemelerine izin verdiğini söyledi.Cohen, virüsün vücutta yarattığı etkiyi bir asteroidin bir gezegene çarpmasına benzeterek, aşının nasıl işleyeceğini şöyle anlattı: "Virüsü asteroid olarak düşünün. Gezegene çarpıyor ve bir viral kod, o virüsün imzası, tüm yüzeye hızla yayılıyor. T hücreleri bu imzayı yabancı olarak görüyor ve yeni canlı virüsler üretmeden önce o hücreyi öldürüyor."'Mutasyonlara karşı daha etkili olabilir'Mevcut Kovid-19 aşılarının sağladığı antikorlar zamanla azalıyor, bu da güçlendirici dozlara ihtiyaç duyulmasına yol açıyor.Emergex aşısının ise farklı bir mantıkta çalışacağı, enfekte olan hücreleri hızla öldürmeye odaklanacağı belirtiliyor. Cohen, bu tür bir aşının daha uzun süreli bağışıklık sağlayabileceğini ve aynı zamanda mutasyonlarla savaşmakta daha etkili olabileceğini savundu.Bununla birlikte Cohen, aşının Kovid-19'a karşı başarılı olduğunun saptanması halinde bile piyasaya en erken 2025 yılında sürüleceğini söyledi.Cohen, pandeminin aciliyeti nedeniyle ilk nesil Kovid-19 aşılarının süreçlerinin hızlandırıldığını ama artık aşı geliştirme konusunda normal takvimlere geri dönüldüğünü anlattı.Pfizer ve AstraZeneca da düşük seviyede T hücresi oluşturuyorBugüne dek yapılan araştırmalarda, Pfizer-BioNTech ve the AstraZeneca-Oxford aşılarının da düşük seviyede bile olsa T hücresi yanıtı sağladığı ortaya çıkmıştı.Bilim insanları, bu T hücreleri sayesinde, antikor seviyelerinin düşmesine rağmen aşıların bir süre daha koruma sağlamaya devam ettiğini saptamıştı.Geçen hafta Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma ise koronavirüse maruz kalıp hem pozitif çıkmayan hem de antikor üretmeyen kişilerin T hücreleri sayesinde Kovid-19'dan korunuyor olabileceğini ortaya koymuştu.'Yalnızca tamamlayıcı olabilir'Öte yandan Imperial College London'da immünoloji uzmanı olan Profesör Danny Altmann, T hücresine dayalı bir aşının tek başına etkili olamayabileceğini ama diğer aşılarla birlikte yapılarak tamamlayıcı bir rol oynayabileceğini söyledi.mRNA aşılarının başarısının güçlü bir antikor etkisi sağlamaktan geldiğini söyleyen Altmann, Pfizer aşısının Kovid-19'a karşı AstraZeneca/Oxford aşısından daha etkili olduğuna ama daha az T hücresi ürettiğine dikkat çekti Altmann, T hücresi aşılarının mutasyonlardan korumakta daha etkili olabileceğini söyleyerek, "Antikorlar mutasyonlara karşı çok hassasken, T hücreleri virüsün birçok başka bölgesini de görebiliyor. T hücresi aşıları buradan puan kazanabilir" dedi.Küçük iğneli bantlarla deriden alınacakT hücresi aşılarının insan vücuduna nasıl yapılacağı da zorlayıcı bir konu. İsviçre'de yapılacak deneylerde, T hücresi üretmesi amaçlanan protein parçacıkları küçük altın partiküllerine sarılı şekilde vücuda verilecek.Denemelerde başarı sağlanması halindeyse, mikro iğneler olan taşıyan küçük bantların aşıyı deri yoluyla saniyeler içinde vücuda enjekte etmesi planlanıyor. Bu sistemin oda sıcaklığında üç aya kadar tutulabileceği de belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/tayvanda-ikinci-doz-pfizer-asisinin-12-17-yas-araliginda-kullanimi-durduruldu-1050726840.html
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ingiltere, aşı, kovid-19, koronavirüs aşısı, emergex

'Yeni nesil' Kovid-19 aşısı için insan deneyleri başlıyor

12:49 15.11.2021
© Fotoğraf : University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)mikro iğneli bant şeklindeki aşı prototipi
mikro iğneli bant şeklindeki aşı prototipi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)
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Kovid-19'a karşı T hücresi yanıtına dayalı bir aşı geliştirmek için klinik deneylere başlanıyor. İlk denemeler, İsviçre'de 26 kişi üzerinde yapılacak.
İngiltere'de bir firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 'ikinci nesil' aşı üretmek için denemelere başlayacağını açıkladı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Emergex isimli firmanın yeni tür aşı denemesi, mevcut Kovid-19 aşılarının aksine antikor üretimine değil, 'T hücresi' adı verilen bağışıklık hücrelerine dayalı olacak.
Deri yoluyla yapılması planlanan bu aşının mevcut aşılardan daha uzun süreli bağışıklık sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür bir aşının tek başına değil mevcut aşılarla birlikte kullanılınca daha etkili olabileceği ifade ediliyor.

Mevcut aşılardan farkı ne?

Mevcut aşılar, Kovid-19'a yapışan ve hücreleri enfekte etmesini durduran antikorlar üretiyor.
Dolaşım sistemi yoluyla vücudu gezen ve antikorların devreye girmesini gerektirecek bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol eden T hücreleriyse, enfekte olan hücreleri tespit edip yok ediyor; böylece virüsün vücutta çoğalmasını engelliyor.

Klinik testler İsviçre'de yapılacak

2016 yılında sadece T hücrelerine dayalı aşı üretmek amacıyla İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde kurulan Emergex firması da, şimdi bu yöntemle geliştirilmiş bir aşının testlerine başlayacak.
İnsanlar üzerindeki ilk denemeler İsviçre'nin ilaç düzenleyici kurumundan alınan onayla Lozan kentinde yapılacak. Denemeler 3 Ocak'ta başlayacak; 26 kişiye düşük ve yüksek dozda T hücresi aşısı verilecek. Testlerin ara sonuçlarının haziran ayında yayınlanması bekleniyor.

'Virüs çoğalmadan önce ölecek'

Emergex yetkilisi Robin Cohen, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, T hücrelerinin enfekte olan hücreleri antikor yanıtı verilmeyen durumlarda arayıp öldürdüğünü belirterek, ilk kez bir ilaç düzenleyici kurumun T hücresi yanıtı oluşturma amaçlı bir Kovid-19 aşısının klinik denemelerine izin verdiğini söyledi.
Cohen, virüsün vücutta yarattığı etkiyi bir asteroidin bir gezegene çarpmasına benzeterek, aşının nasıl işleyeceğini şöyle anlattı: "Virüsü asteroid olarak düşünün. Gezegene çarpıyor ve bir viral kod, o virüsün imzası, tüm yüzeye hızla yayılıyor. T hücreleri bu imzayı yabancı olarak görüyor ve yeni canlı virüsler üretmeden önce o hücreyi öldürüyor."

'Mutasyonlara karşı daha etkili olabilir'

Mevcut Kovid-19 aşılarının sağladığı antikorlar zamanla azalıyor, bu da güçlendirici dozlara ihtiyaç duyulmasına yol açıyor.
Emergex aşısının ise farklı bir mantıkta çalışacağı, enfekte olan hücreleri hızla öldürmeye odaklanacağı belirtiliyor. Cohen, bu tür bir aşının daha uzun süreli bağışıklık sağlayabileceğini ve aynı zamanda mutasyonlarla savaşmakta daha etkili olabileceğini savundu.
Bununla birlikte Cohen, aşının Kovid-19'a karşı başarılı olduğunun saptanması halinde bile piyasaya en erken 2025 yılında sürüleceğini söyledi.
Cohen, pandeminin aciliyeti nedeniyle ilk nesil Kovid-19 aşılarının süreçlerinin hızlandırıldığını ama artık aşı geliştirme konusunda normal takvimlere geri dönüldüğünü anlattı.

Pfizer ve AstraZeneca da düşük seviyede T hücresi oluşturuyor

Bugüne dek yapılan araştırmalarda, Pfizer-BioNTech ve the AstraZeneca-Oxford aşılarının da düşük seviyede bile olsa T hücresi yanıtı sağladığı ortaya çıkmıştı.
Bilim insanları, bu T hücreleri sayesinde, antikor seviyelerinin düşmesine rağmen aşıların bir süre daha koruma sağlamaya devam ettiğini saptamıştı.
Geçen hafta Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma ise koronavirüse maruz kalıp hem pozitif çıkmayan hem de antikor üretmeyen kişilerin T hücreleri sayesinde Kovid-19'dan korunuyor olabileceğini ortaya koymuştu.

'Yalnızca tamamlayıcı olabilir'

Öte yandan Imperial College London'da immünoloji uzmanı olan Profesör Danny Altmann, T hücresine dayalı bir aşının tek başına etkili olamayabileceğini ama diğer aşılarla birlikte yapılarak tamamlayıcı bir rol oynayabileceğini söyledi.
mRNA aşılarının başarısının güçlü bir antikor etkisi sağlamaktan geldiğini söyleyen Altmann, Pfizer aşısının Kovid-19'a karşı AstraZeneca/Oxford aşısından daha etkili olduğuna ama daha az T hücresi ürettiğine dikkat çekti
Altmann, T hücresi aşılarının mutasyonlardan korumakta daha etkili olabileceğini söyleyerek, "Antikorlar mutasyonlara karşı çok hassasken, T hücreleri virüsün birçok başka bölgesini de görebiliyor. T hücresi aşıları buradan puan kazanabilir" dedi.

Küçük iğneli bantlarla deriden alınacak

T hücresi aşılarının insan vücuduna nasıl yapılacağı da zorlayıcı bir konu. İsviçre'de yapılacak deneylerde, T hücresi üretmesi amaçlanan protein parçacıkları küçük altın partiküllerine sarılı şekilde vücuda verilecek.
Denemelerde başarı sağlanması halindeyse, mikro iğneler olan taşıyan küçük bantların aşıyı deri yoluyla saniyeler içinde vücuda enjekte etmesi planlanıyor. Bu sistemin oda sıcaklığında üç aya kadar tutulabileceği de belirtiliyor.
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