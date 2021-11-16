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Kuzey Kore lideri Kim 'model' şehir Samjiyon'u ziyaret etti
Kuzey Kore lideri Kim 'model' şehir Samjiyon'u ziyaret etti
Çin sınırına yakın büyük bir kalkınma projesi Samjiyon'u inceleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, projenin ülkesinin 'sağlam iradesini' özetlediğini söyledi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
kuzey kore
şehir
samjiyon
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Kuzey Kore lideri Kim 'model' şehir Samjiyon'u ziyaret etti

11:02 16.11.2021 (güncellendi: 11:05 16.11.2021)
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Çin sınırına yakın büyük bir kalkınma projesi Samjiyon'u inceleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, projenin ülkesinin 'sağlam iradesini' özetlediğini söyledi.
© REUTERS / KCNA

Kim, Samjiyon şehrini ziyaretinde 'güneşin kutsal yeri' olarak adlandırdığı bölgede, inşaatların ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Samjiyon'un eteğinde yer aldığı Paektu Dağı, Kim ailesinin de içinde olduğu Kuzey Kore'nin kuruluş efsanelerinin kalbi ve resmi anlatılarda ülke devriminin manevi merkezi olarak tanımlanıyor.

Kim, Samjiyon şehrini ziyaretinde &#x27;güneşin kutsal yeri&#x27; olarak adlandırdığı bölgede, inşaatların ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Samjiyon&#x27;un eteğinde yer aldığı Paektu Dağı, Kim ailesinin de içinde olduğu Kuzey Kore&#x27;nin kuruluş efsanelerinin kalbi ve resmi anlatılarda ülke devriminin manevi merkezi olarak tanımlanıyor. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KCNA

Kim, Samjiyon şehrini ziyaretinde 'güneşin kutsal yeri' olarak adlandırdığı bölgede, inşaatların ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Samjiyon'un eteğinde yer aldığı Paektu Dağı, Kim ailesinin de içinde olduğu Kuzey Kore'nin kuruluş efsanelerinin kalbi ve resmi anlatılarda ülke devriminin manevi merkezi olarak tanımlanıyor.

© REUTERS / KCNA

Model kültür şehri olarak inşa edilen Samjiyon, Ekim 2020'de iktidar partisinin 75. kuruluş yılı için tamamlanması hedeflense de şehirdeki inşaatlar, Kovid-19 salgını ve nükleer silah ile füze programlarından kaynaklanan ülke üzerindeki uluslararası yaptırımlar nedeniyle yavaşladı.

Model kültür şehri olarak inşa edilen Samjiyon, Ekim 2020&#x27;de iktidar partisinin 75. kuruluş yılı için tamamlanması hedeflense de şehirdeki inşaatlar, Kovid-19 salgını ve nükleer silah ile füze programlarından kaynaklanan ülke üzerindeki uluslararası yaptırımlar nedeniyle yavaşladı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KCNA

Model kültür şehri olarak inşa edilen Samjiyon, Ekim 2020'de iktidar partisinin 75. kuruluş yılı için tamamlanması hedeflense de şehirdeki inşaatlar, Kovid-19 salgını ve nükleer silah ile füze programlarından kaynaklanan ülke üzerindeki uluslararası yaptırımlar nedeniyle yavaşladı.

© REUTERS / KCNA

Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen projeyi ilerletmek için 'yüce sadakat, güçlü irade' gösterdikleri ve 'alın teri' döktükleri için işçileri öven Kim, Samjiyon'un kırsal kalkınma için bir rehber olacağını söyledi.

Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen projeyi ilerletmek için &#x27;yüce sadakat, güçlü irade&#x27; gösterdikleri ve &#x27;alın teri&#x27; döktükleri için işçileri öven Kim, Samjiyon&#x27;un kırsal kalkınma için bir rehber olacağını söyledi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KCNA

Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen projeyi ilerletmek için 'yüce sadakat, güçlü irade' gösterdikleri ve 'alın teri' döktükleri için işçileri öven Kim, Samjiyon'un kırsal kalkınma için bir rehber olacağını söyledi.

© REUTERS / KCNA

Binlerce ev ve binanın inşasının yanı sıra yeni yollar ve enerji nakil hatları şebekesini de içeren Samjiyon'u geliştirmek için 4 yıl harcadıklarını belirten Kim, bu projenin ülkesinin 'sağlam iradesini' özetlediğini ifade etti.

Binlerce ev ve binanın inşasının yanı sıra yeni yollar ve enerji nakil hatları şebekesini de içeren Samjiyon&#x27;u geliştirmek için 4 yıl harcadıklarını belirten Kim, bu projenin ülkesinin &#x27;sağlam iradesini&#x27; özetlediğini ifade etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / KCNA

Binlerce ev ve binanın inşasının yanı sıra yeni yollar ve enerji nakil hatları şebekesini de içeren Samjiyon'u geliştirmek için 4 yıl harcadıklarını belirten Kim, bu projenin ülkesinin 'sağlam iradesini' özetlediğini ifade etti.

© REUTERS / KCNA

Samjiyon'un inşa sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Samjiyon&#x27;un inşa sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / KCNA

Samjiyon'un inşa sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

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