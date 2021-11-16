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14 gündür kayıp olan gencin cesedi, evin çatısında bulundu
14 gündür kayıp olan gencin cesedi, evin çatısında bulundu
Çorum'da 14 gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Bekir Güvenç'in metruk bir çatısında cansız bedeni bulundu. Güvenç'in elektrik akımına kapılarak yaşamını... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T18:30+0300
2021-11-16T18:30+0300
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Çorum'da ​Kunduzhan Mahallesi'nde tek katlı metruk evin çatısında hareketsiz yatan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin çatısına çıkan ekipler, elektrik tellerine dolandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, 2 Kasım’da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Bekir Güvenç’e ait olduğu saptandı. Güvenç’in, ilk incelemede elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi.İtfaiye ekiplerince çatıdan indirilen Güvenç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Mahalledeki çocuklar, ekiplerin çalışmalarını şaşkın bakışlarla izledi.
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haberler, türkiye, çorum, ceset

14 gündür kayıp olan gencin cesedi, evin çatısında bulundu

18:30 16.11.2021
© DHAolay yeri - ambulans
olay yeri - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© DHA
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Çorum'da 14 gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Bekir Güvenç'in metruk bir çatısında cansız bedeni bulundu. Güvenç'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Çorum'da ​Kunduzhan Mahallesi'nde tek katlı metruk evin çatısında hareketsiz yatan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin çatısına çıkan ekipler, elektrik tellerine dolandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan araştırmada cesedin, 2 Kasım’da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Bekir Güvenç’e ait olduğu saptandı. Güvenç’in, ilk incelemede elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi.
İtfaiye ekiplerince çatıdan indirilen Güvenç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Mahalledeki çocuklar, ekiplerin çalışmalarını şaşkın bakışlarla izledi.
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