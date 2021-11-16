https://tr.sputniknews.com/20211116/3-gunde-turk-kara-sularina-geri-itilen-234-gocmen-kurtarildi-1050834352.html

3 günde Türk kara sularına geri itilen 234 göçmen kurtarıldı

3 günde Türk kara sularına geri itilen 234 göçmen kurtarıldı

İzmir'de son 3 günde Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 234... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T00:31+0300

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türkiye

izmir

göçmen

sahil güvenlik

mülteci

kurtarma

tekne

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İzmir’de son 3 günde Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 234 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 69 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı da yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1314 Kasım tarihlerinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar ve can salları içerisindeki 111 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. 1415 Kasım tarihlerinde Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 84 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. 1315 Kasım’da ise Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yine Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yelkenli tekne içerisinde tespit edilen 39 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.Göçmen kaçakçıları hakkında adli işlem başlatılırken, karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210831/aydinda-yunanistan-unsurlarinca-turk-kara-sularina-geri-itilen-120-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1048492904.html

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izmir, göçmen, sahil güvenlik, mülteci, kurtarma, tekne