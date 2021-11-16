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https://tr.sputniknews.com/20211116/abd-her-zaman-basarili-olamasak-da-sivil-kayiplari-konusunda-seffafiz-1050841266.html
ABD: Her zaman başarılı olamasak da sivil kayıpları konusunda şeffafız
ABD: Her zaman başarılı olamasak da sivil kayıpları konusunda şeffafız
New York Times gazetesinin ABD'nin 18 Mart 2019'da Suriye’de, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediğine... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T09:25+0300
2021-11-16T09:30+0300
dünya
suriye
hindistan
john kirby
ypg
dsg
s400
sivil
nyt
lloyd austin
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Günlük basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 2019'un mart ayında Suriye’de düzenlenen bir saldırıda kadın ve çocukların hedef alındığı haberleri üzerine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'den brifing istediğini açıkladı. Kirby, her ne kadar her zaman başarılı olamazlarsa da sivil kayıpları konusunda şeffaf olduklarını savundu. Bakanlığın özellikle de sivil kayıplarının önlenmesi için iki ayrı genel inceleme yaptırdığını ifade eden Kirby, "Bunlardan biri tamamlandı güvenlik incelemesinden geçiriliyor. Diğeri ise tamamlanmak üzere. Bu ikincisi Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında istenilen bir çalışma" dedi. AA muhabirinin, "New York Times haberinde bu saldırıda YPG'nin de belirli ölçüde ABD ordusuna istihbarat sağladığı ifade ediliyor, ABD ordusu hava saldırısı düzenlerken YPG’nin sağladığı istihbarata ne ölçüde güveniyor?" sorusuna Kirby, "IŞİD ile mücadelede DSG ile çalışıyoruz. Bu anlamda güçlü savaşçılardır ve elbette ki bölgeyi iyi bildikleri için IŞİD ile mücadelede istihbarat konusunda da destek sağlıyorlar" ifadelerini kullandı. Muhabirin, "YPG'nin PKK ile ilişkisi dolayısıyla o bölgede belirli ideolojik emelleri olduğu biliniyor. Birçok uluslararası örgüt raporlarında da bu örgütün özellikle de Araplar olmak üzere yerel halka karşı kötü muamelelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı, bu grubun ABD askeri gücünü suistimal ederek New York Times haberinde olduğu gibi katliamlara yol açma ihtimali konusunda bakanlıkta şu ana dek herhangi bir kaygı söz oldu mu?" sorusunu ise Kirby şunları söyledi: "IŞİD gibi bir örgütün peşinden giderken, hem kendimizin ve ortaklarımızın hukukun üstünlüğü ve askeri gücün sorumlu bir şekilde kullanması konusunu göz önünde bulundurduk. Bu devam eden bir kaygı." Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.Hindistan'ın S-400 alımından kaygılı Hindistan'ın S-400 alımına ilişkin de AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Kirby, "Bu konudaki kaygılarımız hakkında Hintli ortaklarımıza karşı açık olduk. Şu anda elimde güncel bir şey yok ama Bakan Yeni Delhi’yi ziyaret ettiğinde bunu konuştuk ve bu sistemler konusunda kaygılarımızın olduğunu belirttik" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211113/nyt-abd-suriyede-isidle-mucadele-sirasinda-yaklasik-70-kisilik-sivil-bir-grubu-vurdu-1050776073.html
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suriye, hindistan, john kirby, ypg, dsg, s400, sivil, nyt, lloyd austin

ABD: Her zaman başarılı olamasak da sivil kayıpları konusunda şeffafız

09:25 16.11.2021 (güncellendi: 09:30 16.11.2021)
© AP Photo / Susan Walsh, FileABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh, File
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New York Times gazetesinin ABD'nin 18 Mart 2019'da Suriye’de, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediğine yönelik haberi tartışmalara neden oldu.
Günlük basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 2019'un mart ayında Suriye’de düzenlenen bir saldırıda kadın ve çocukların hedef alındığı haberleri üzerine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'den brifing istediğini açıkladı.
Kirby, her ne kadar her zaman başarılı olamazlarsa da sivil kayıpları konusunda şeffaf olduklarını savundu. Bakanlığın özellikle de sivil kayıplarının önlenmesi için iki ayrı genel inceleme yaptırdığını ifade eden Kirby, "Bunlardan biri tamamlandı güvenlik incelemesinden geçiriliyor. Diğeri ise tamamlanmak üzere. Bu ikincisi Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında istenilen bir çalışma" dedi.
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NYT: ABD, Suriye'de IŞİD'le mücadele sırasında yaklaşık 70 kişilik sivil bir grubu vurdu
13 Kasım, 23:41
AA muhabirinin, "New York Times haberinde bu saldırıda YPG'nin de belirli ölçüde ABD ordusuna istihbarat sağladığı ifade ediliyor, ABD ordusu hava saldırısı düzenlerken YPG’nin sağladığı istihbarata ne ölçüde güveniyor?" sorusuna Kirby, "IŞİD ile mücadelede DSG ile çalışıyoruz. Bu anlamda güçlü savaşçılardır ve elbette ki bölgeyi iyi bildikleri için IŞİD ile mücadelede istihbarat konusunda da destek sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.
Muhabirin, "YPG'nin PKK ile ilişkisi dolayısıyla o bölgede belirli ideolojik emelleri olduğu biliniyor. Birçok uluslararası örgüt raporlarında da bu örgütün özellikle de Araplar olmak üzere yerel halka karşı kötü muamelelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı, bu grubun ABD askeri gücünü suistimal ederek New York Times haberinde olduğu gibi katliamlara yol açma ihtimali konusunda bakanlıkta şu ana dek herhangi bir kaygı söz oldu mu?" sorusunu ise Kirby şunları söyledi: "IŞİD gibi bir örgütün peşinden giderken, hem kendimizin ve ortaklarımızın hukukun üstünlüğü ve askeri gücün sorumlu bir şekilde kullanması konusunu göz önünde bulundurduk. Bu devam eden bir kaygı."
Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
ABD- Irak- koalisyon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
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ABD, Suriye'de 70 sivilin öldüğü hava saldırısını saldırısını 'meşru' buldu
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Hindistan'ın S-400 alımından kaygılı Hindistan'ın S-400 alımına ilişkin de AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Kirby, "Bu konudaki kaygılarımız hakkında Hintli ortaklarımıza karşı açık olduk. Şu anda elimde güncel bir şey yok ama Bakan Yeni Delhi’yi ziyaret ettiğinde bunu konuştuk ve bu sistemler konusunda kaygılarımızın olduğunu belirttik" dedi.
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