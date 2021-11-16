https://tr.sputniknews.com/20211116/abd-koronaviruse-karsi-yuzde-98-etkili-olan-antiviral-haptan-10-milyon-adet-alacak-1050871188.html

ABD, koronavirüse karşı yüzde 98 etkili olan antiviral haptan 10 milyon adet alacak

ABD, koronavirüse karşı yüzde 98 etkili olan antiviral haptan 10 milyon adet alacak

ABD'nin, Pfizer tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen deneysel antiviral haptan 10 milyon adet satın alacağı belirtildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T22:45+0300

2021-11-16T22:45+0300

2021-11-16T23:50+0300

koronavirüs

abd

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

hap

koronavirüs

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Paxlovid adıyla piyasaya sürülmesi beklenen hap, henüz Amerikan Gıda ve İlaç Dairsi'nden (FDA) onay almadı.Antiviral hap, koronavirüs tedavisinde hastalığa yakalandıktan sonra ağız yoluyla alınıyor. İlacın Faz 3 çalışmaları neticesinde ölüm riskini yüzde 98 azalttığı belirtiliyor.Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurduPfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaç, FDA'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211116/bangladeste-koronavirus-asi-kampanyasi-baslatildi-uzun-kuyruklar-olustu-1050863759.html

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abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), hap, koronavirüs