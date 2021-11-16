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ABD, koronavirüse karşı yüzde 98 etkili olan antiviral haptan 10 milyon adet alacak
ABD, koronavirüse karşı yüzde 98 etkili olan antiviral haptan 10 milyon adet alacak
ABD'nin, Pfizer tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen deneysel antiviral haptan 10 milyon adet satın alacağı belirtildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T22:45+0300
2021-11-16T23:50+0300
koronavirüs
abd
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
hap
koronavirüs
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Paxlovid adıyla piyasaya sürülmesi beklenen hap, henüz Amerikan Gıda ve İlaç Dairsi'nden (FDA) onay almadı.Antiviral hap, koronavirüs tedavisinde hastalığa yakalandıktan sonra ağız yoluyla alınıyor. İlacın Faz 3 çalışmaları neticesinde ölüm riskini yüzde 98 azalttığı belirtiliyor.Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurduPfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaç, FDA'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.
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abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), hap, koronavirüs

ABD, koronavirüse karşı yüzde 98 etkili olan antiviral haptan 10 milyon adet alacak

22:45 16.11.2021 (güncellendi: 23:50 16.11.2021)
© SputnikRusya- Koronavirüs test
Rusya- Koronavirüs test - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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ABD'nin, Pfizer tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen deneysel antiviral haptan 10 milyon adet satın alacağı belirtildi.
Paxlovid adıyla piyasaya sürülmesi beklenen hap, henüz Amerikan Gıda ve İlaç Dairsi'nden (FDA) onay almadı.
Antiviral hap, koronavirüs tedavisinde hastalığa yakalandıktan sonra ağız yoluyla alınıyor. İlacın Faz 3 çalışmaları neticesinde ölüm riskini yüzde 98 azalttığı belirtiliyor.

Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu

Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaç, FDA'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.
Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.
ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.
ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.
İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.
Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.
Bangladeş covid 19 aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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