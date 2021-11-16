https://tr.sputniknews.com/20211116/abd-ve-natonun-karadenizdeki-faaliyeti-rusyaya-baski-cabasi-1050863438.html

‘ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki faaliyeti Rusya’ya baskı çabası’

‘ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki faaliyeti Rusya’ya baskı çabası’

ABD ve NATO ülkelerinin Karadeniz’deki faaliyetinin sebeplerini değerlendiren Rus uzman Smolin, Batı’nın Rusya üzerinde baskı oluşturma çabasında olduğunu... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T17:32+0300

2021-11-16T17:32+0300

2021-11-16T17:32+0300

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Rus tarih bilimleri uzmanı Doç. Mihail Smolin, Sputnik’e açıklamasında, “NATO’lular, Ukrayna’ya bir çeşit destek gösterisinde bulunmak istiyor. Bu, aynı zamanda Rusya’ya baskı yapma girişimi. Oysa bu kesinlikle boş çabalar” ifadesini kullandı.NATO ve Ukrayna’nın Karadeniz’deki son tatbikatının siyasi sebebi de olduğu tahmininde bulunan uzman, konuyla ilgili şu yorumda bulundu:“Geçtiğimiz günlerde, Ukrayna’nın ittifaka kabul edilmesi veya kabul edilmemesi konusunda yeni bir NATO toplantısı düzenlenmişti. Muhtemelen provokasyonlardaki bu artışla, ittifakın genellikle bu tür toplantılardan sonra Ukrayna’ya sunduğu hapı tatlandırmak istemişler. Bir kez daha üyelik konusunda ret cevabı verdikleri için bir gün bunun mutlaka gerçekleşeceğine, sadece beklemesi gerektiğine güvence vermişler”

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