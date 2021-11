https://tr.sputniknews.com/20211116/abdde-artan-hindi-fiyatlari-nedeniyle-70-yillik-gelenek-iptal-edildi-1050853180.html

ABD’de artan hindi fiyatları nedeniyle 70 yıllık gelenek iptal edildi

ABD’de artan hindi fiyatları nedeniyle 70 yıllık gelenek iptal edildi

ABD’nin Florida eyaletindeki Seville şehrinde her yıl düzenlenen 'Hindi Atışı' etkinliğinin bu yıl hindi fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle iptal edildiği... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

Daytona Beach News Journal’ın haberine göre 70 yıldır Şükran Günü öncesinde düzenlenen ve kazananlara donmuş hindi hediye edilen atış yarışması, bu yıl hindi fiyatlarının ikiye katlanması nedeniyle iptal oldu.Seville Güzelleştirme Vakfı yetkilileri, her yıl libresi (yaklaşık yarım kilogram) 49 ila 69 sent olan hindi fiyatlarının bu yıl 1.19 dolara çıktığını ve bu nedenle bağış toplamak için 70 yıldır düzenlenen etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.ABD’de enflasyon oranı 30 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken, et, tavuk ve yumurta fiyatlarının son bir yılda yaklaşık yüzde 12 arttığı bildirildi.

