https://tr.sputniknews.com/20211116/abdde-artan-hindi-fiyatlari-nedeniyle-70-yillik-gelenek-iptal-edildi-1050853180.html
ABD’de artan hindi fiyatları nedeniyle 70 yıllık gelenek iptal edildi
ABD’de artan hindi fiyatları nedeniyle 70 yıllık gelenek iptal edildi
ABD’nin Florida eyaletindeki Seville şehrinde her yıl düzenlenen 'Hindi Atışı' etkinliğinin bu yıl hindi fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle iptal edildiği... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T13:42+0300
2021-11-16T13:42+0300
2021-11-16T13:42+0300
dünya
abd
iptal
şükran günü
festival
kutlama
fiyat
artış
hindi
gelenek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102599/04/1025990436_0:186:3500:2155_1920x0_80_0_0_a8e2feec4b1971e1e809d69c2a144d14.jpg
Daytona Beach News Journal’ın haberine göre 70 yıldır Şükran Günü öncesinde düzenlenen ve kazananlara donmuş hindi hediye edilen atış yarışması, bu yıl hindi fiyatlarının ikiye katlanması nedeniyle iptal oldu.Seville Güzelleştirme Vakfı yetkilileri, her yıl libresi (yaklaşık yarım kilogram) 49 ila 69 sent olan hindi fiyatlarının bu yıl 1.19 dolara çıktığını ve bu nedenle bağış toplamak için 70 yıldır düzenlenen etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.ABD’de enflasyon oranı 30 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken, et, tavuk ve yumurta fiyatlarının son bir yılda yaklaşık yüzde 12 arttığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210107/malatyada-hindi-kestikten-sonra-bicagin-uzerine-dusen-adam-hayatini-kaybetti-1043535601.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102599/04/1025990436_0:0:3112:2334_1920x0_80_0_0_e85aaa2d4d82914106d627a0aa05f81f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, iptal, şükran günü, festival, kutlama, fiyat, artış, hindi, gelenek, atış
ABD’de artan hindi fiyatları nedeniyle 70 yıllık gelenek iptal edildi
ABD’nin Florida eyaletindeki Seville şehrinde her yıl düzenlenen 'Hindi Atışı' etkinliğinin bu yıl hindi fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Daytona Beach News Journal’ın haberine göre 70 yıldır Şükran Günü öncesinde düzenlenen ve kazananlara donmuş hindi hediye edilen atış yarışması, bu yıl hindi fiyatlarının ikiye katlanması nedeniyle iptal oldu.
Seville Güzelleştirme Vakfı yetkilileri, her yıl libresi (yaklaşık yarım kilogram) 49 ila 69 sent olan hindi fiyatlarının bu yıl 1.19 dolara çıktığını ve bu nedenle bağış toplamak için 70 yıldır düzenlenen etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.
ABD’de enflasyon oranı 30 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken, et, tavuk ve yumurta fiyatlarının son bir yılda yaklaşık yüzde 12 arttığı bildirildi.