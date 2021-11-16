https://tr.sputniknews.com/20211116/abdli-senator-bob-menendez-turkiyeye-f-16-satisini-onaylamiyorum--1050863850.html
ABD'li senatör Bob Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum
ABD'li senatör Bob Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum
ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satmasını onaylamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD’den F-16... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T17:38+0300
2021-11-16T17:38+0300
2021-11-16T17:38+0300
dünya
abd
türkiye
bob menendez
f-16
açıklama
onay
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050507861_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d38f4abea20ffc940275991f8507fe29.jpg
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söyledi.Air Force’a konuşan Menendez, "Sadece gerçekten bir sorunum var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil" dedi.Dışişleri Bakanlığı, önerilen F-16 alımı hakkında Air Force'a yorum yapmayı reddetti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/abdde-41-milletvekilinden-disisleri-bakani-blinkena-mektup-turkiyeye-f-16-satmamalisiniz-1050400649.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050507861_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7abc3a1ef9eeb846f2c4ef49f9a309ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, türkiye, bob menendez, f-16, açıklama, onay, satış
ABD'li senatör Bob Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum
ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satmasını onaylamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD’den F-16 tedarikine ilişkin, "1 milyar 400 milyon dolar F-35ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu” ifadelerini kullanmıştı.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söyledi.
Air Force’a konuşan Menendez, "Sadece gerçekten bir sorunum var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, önerilen F-16 alımı hakkında Air Force'a yorum yapmayı reddetti.