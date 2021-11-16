https://tr.sputniknews.com/20211116/abdli-senator-bob-menendez-turkiyeye-f-16-satisini-onaylamiyorum--1050863850.html

ABD'li senatör Bob Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum

ABD'li senatör Bob Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum

ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satmasını onaylamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD’den F-16... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T17:38+0300

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dünya

abd

türkiye

bob menendez

f-16

açıklama

onay

satış

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söyledi.Air Force’a konuşan Menendez, "Sadece gerçekten bir sorunum var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil" dedi.Dışişleri Bakanlığı, önerilen F-16 alımı hakkında Air Force'a yorum yapmayı reddetti.

https://tr.sputniknews.com/20211102/abdde-41-milletvekilinden-disisleri-bakani-blinkena-mektup-turkiyeye-f-16-satmamalisiniz-1050400649.html

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abd, türkiye, bob menendez, f-16, açıklama, onay, satış