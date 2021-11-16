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ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 çocuk yaralandı
ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 çocuk yaralandı
ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 5 çocuk tedavi altına alındı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T00:55+0300
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dünya
abd
colorado
silahlı saldırı
okul
silah
lise
silah satışı
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Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, Colorado'da Aurora Merkez Lisesi'nin yakınındaki bir parkta, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından silahla yaralanan, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuğun ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Açıklamada, polisin saldırgana karşılık verdiği ifade edildi.Çocukların sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
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abd, colorado, silahlı saldırı, okul, silah, lise, silah satışı

ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 çocuk yaralandı

00:55 16.11.2021
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
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ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 5 çocuk tedavi altına alındı.
Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, Colorado'da Aurora Merkez Lisesi'nin yakınındaki bir parkta, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından silahla yaralanan, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuğun ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, polisin saldırgana karşılık verdiği ifade edildi.
Çocukların sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
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