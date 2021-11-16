ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 çocuk yaralandı

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, Colorado'da Aurora Merkez Lisesi'nin yakınındaki bir parkta, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından silahla yaralanan, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuğun ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.