ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 çocuk yaralandı

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, Colorado'da Aurora Merkez Lisesi'nin yakınındaki bir parkta, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından silahla yaralanan, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuğun ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Açıklamada, polisin saldırgana karşılık verdiği ifade edildi.Çocukların sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 5 çocuk tedavi altına alındı.
Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, Colorado'da Aurora Merkez Lisesi'nin yakınındaki bir parkta, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından silahla yaralanan, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuğun ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, polisin saldırgana karşılık verdiği ifade edildi.
Çocukların sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.