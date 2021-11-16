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Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı
Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 1220 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T05:04+0300
2021-11-16T05:04+0300
türkiye
afyonkarahisar
sahte içki
içki
sultandağı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Dereçine beldesinde sahte içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1106 litre sahte şarap, 114 litre sahte rakı, 64 litre viski, 30 litre etil alkol, 9 kilogram anason bitkisi, 37 bronz sikke, 4 bronz yüzük, bronz ok ucu, bronz obje, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 fişek, dedektör başlığı ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan M.Ş, T.K, S.Y. ile M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/afyonkarahisarda-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-3e-yukseldi-1050838120.html
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afyonkarahisar
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afyonkarahisar, sahte içki, içki, sultandağı

Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

05:04 16.11.2021
© SputnikAfyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1220 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1220 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Sputnik
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 1220 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Dereçine beldesinde sahte içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1106 litre sahte şarap, 114 litre sahte rakı, 64 litre viski, 30 litre etil alkol, 9 kilogram anason bitkisi, 37 bronz sikke, 4 bronz yüzük, bronz ok ucu, bronz obje, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 fişek, dedektör başlığı ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş, T.K, S.Y. ile M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan bir kişinin sahte alkol kullanması sonucu evinde ölü olarak bulunmasının ardından ilçede 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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