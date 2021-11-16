https://tr.sputniknews.com/20211116/afyonkarahisarda-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-3e-yukseldi-1050838120.html

Afyonkarahisar’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Afyonkarahisar’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan bir kişinin sahte alkol kullanması sonucu evinde ölü olarak bulunmasının ardından... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T04:40+0300

2021-11-16T04:40+0300

2021-11-16T04:40+0300

türkiye

afyonkarahisar

sahte içki

içki

bolvadin

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kendisinden son 2 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Ercan Üstündağ isimli şahıs için harekete geçen polis ekipleri Şıhlar Mahallesi Kardöven sokaktaki evine giderek arama yapmak istedi. Kapının açılmaması üzerine şahsın babasının yardımı ile kapıyı açan polis ekipleri Ercan Üstündağ’ın yerde yüz üstü yatar vaziyette bulunan cansız bedeniyle karşılaştı. Ercan Üstündağ’ın sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilirken ilçede dün de 51 yaşındaki Muharrem Sınık ve 64 yaşındaki Basri Çamlı isimli şahıslarında sahte alkol kullanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

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afyonkarahisar, sahte içki, içki, bolvadin