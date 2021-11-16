Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211116/aihmden-gurcistana-saakasvilinin-guvenligini-saglayin-1050862572.html
AİHM'den Gürcistan'a: Saakaşvili'nin güvenliğini sağlayın
AİHM'den Gürcistan'a: Saakaşvili'nin güvenliğini sağlayın
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gürcistan’a hapishanede olan ve yaklaşık yedi haftadır açlık grevi yapan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin güvenliğini... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T17:20+0300
2021-11-16T17:31+0300
dünya
gürcistan
mihail saakaşvili
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
açlık grevi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103166/49/1031664930_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_f8a3614e9907b5200f1ff4f4b313daaf.jpg
Saakaşvili’nin durumuyla ilgili sunduğu şikayete yanıt veren AİHM, “Gürcistan, başvuru sahibinin şu anki sağlık durumu hakkında mahkemeye bilgi vermeye, hapishanedeki güvenliğini sağlamaya ve açlık grevi sonrasındaki iyileşme süreci için uygun tıbbi bakımı sunmaya yönelik gerekli adımları atmalı” kararını verdi.Mahkeme, başvuru sahibinin geri döndürülemez şekilde zarar görebileceğine hükmettiği gerekçesiyle ara bir tedbir olarak bu talimatta bulundu.Gürcistan’da 2004-2013 yılları arasında devlet başkanı olarak görev yapan Saakaşvili, Ukrayna’dan ülkesine dönmesinden kısa süre sonra, 1 Ekim’de tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 47 gündür açlık grevinde.Mahkemenin kararı Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze’nin Saakaşvili’nin gerekli tıbbi desteği gördüğü iddiasını izledi.AİHM, Saakaşvili’ye açlık grevine son verme çağrısı yaparken, yetkililerin Saakaşvili hakkında bir tedavi planı çıkarması gerektiğini de belirtti.Eski devlet başkanı, şikayetinde hapishane hastanesinin gerekli donanımlara sahip olmadığını, güvenlik garantisinin bulunmadığını ve sivil bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini ifade etmişti.Şikayet metnine göre, doktorlar eski başkanın yalnızca sıvı ve vitaminler aldığını, kilosunun yüzde 10’unu kaybettiğini doğruladı.Gürcü politikacılar Saakaşvili’ye destek için açlık grevine giriyorGürcistan parlamentosundan muhalif dokuz milletvekili Saakaşvili’nin sivil bir hastaneye sevk edilmesi için açlık grevine gireceğini duyurdu.Saakaşvili’nin kurduğu Birleşik Ulusal Hareket partisini temsil ediyor.Eski başkanın oğlu Eduard Saakaşvili de babasının hayatının tehlikede olduğunu ifade etmiş ve onun sivil bir hastaneye sevk edilmesi yönünde başvuruda bulunmuştu.Saakaşvili, geçen hafta zorla bir hapishane hastanesine nakledilmişti. Destekçileri, eski başkanın tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmadığını savunuyor.53 yaşındaki Saakaşvili, hapishanede gardiyanların saldırısına uğradığını ve can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtmişti.Saakaşvili’nin tutuklanması geçen yılki parlamento seçimlerine dayanan siyasi krizi tırmandırmıştı. Muhalefet bu seçimlerin hileli olduğunu savunuyor. Tutuklanma olayı aynı zamanda son 10 yılın en büyükleri arasında görülebilecek hükümet karşıtı protestolara yol açmıştı.Ülkenin Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin kullandığı ‘Saakaşvili’nin intihar etme hakkı olduğu ve siyaseti bırakmayı reddettiği için hükümetin onu tutuklamak zorunda kaldığı’ sözleri de son dönemde nedeniyle tepkilere yol açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211112/mihail-saakasvili-aclik-grevini-sonlandiracagini-acikladi-1050725158.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103166/49/1031664930_205:0:2581:1782_1920x0_80_0_0_0dddfee3dc97e35da5b22cc9511aa979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürcistan, mihail saakaşvili, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), açlık grevi

AİHM'den Gürcistan'a: Saakaşvili'nin güvenliğini sağlayın

17:20 16.11.2021 (güncellendi: 17:31 16.11.2021)
© REUTERS / Valentyn OgirenkoMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Abone ol
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gürcistan’a hapishanede olan ve yaklaşık yedi haftadır açlık grevi yapan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin güvenliğini sağlamaları yönünde talimat verdi.
Saakaşvili’nin durumuyla ilgili sunduğu şikayete yanıt veren AİHM, “Gürcistan, başvuru sahibinin şu anki sağlık durumu hakkında mahkemeye bilgi vermeye, hapishanedeki güvenliğini sağlamaya ve açlık grevi sonrasındaki iyileşme süreci için uygun tıbbi bakımı sunmaya yönelik gerekli adımları atmalı” kararını verdi.
Mahkeme, başvuru sahibinin geri döndürülemez şekilde zarar görebileceğine hükmettiği gerekçesiyle ara bir tedbir olarak bu talimatta bulundu.
Gürcistan’da 2004-2013 yılları arasında devlet başkanı olarak görev yapan Saakaşvili, Ukrayna’dan ülkesine dönmesinden kısa süre sonra, 1 Ekim’de tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 47 gündür açlık grevinde.
Mahkemenin kararı Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze’nin Saakaşvili’nin gerekli tıbbi desteği gördüğü iddiasını izledi.
AİHM, Saakaşvili’ye açlık grevine son verme çağrısı yaparken, yetkililerin Saakaşvili hakkında bir tedavi planı çıkarması gerektiğini de belirtti.
Eski devlet başkanı, şikayetinde hapishane hastanesinin gerekli donanımlara sahip olmadığını, güvenlik garantisinin bulunmadığını ve sivil bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Şikayet metnine göre, doktorlar eski başkanın yalnızca sıvı ve vitaminler aldığını, kilosunun yüzde 10’unu kaybettiğini doğruladı.

Gürcü politikacılar Saakaşvili’ye destek için açlık grevine giriyor

Gürcistan parlamentosundan muhalif dokuz milletvekili Saakaşvili’nin sivil bir hastaneye sevk edilmesi için açlık grevine gireceğini duyurdu.
Saakaşvili’nin kurduğu Birleşik Ulusal Hareket partisini temsil ediyor.
Eski başkanın oğlu Eduard Saakaşvili de babasının hayatının tehlikede olduğunu ifade etmiş ve onun sivil bir hastaneye sevk edilmesi yönünde başvuruda bulunmuştu.
Saakaşvili, geçen hafta zorla bir hapishane hastanesine nakledilmişti. Destekçileri, eski başkanın tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmadığını savunuyor.
53 yaşındaki Saakaşvili, hapishanede gardiyanların saldırısına uğradığını ve can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtmişti.
Saakaşvili’nin tutuklanması geçen yılki parlamento seçimlerine dayanan siyasi krizi tırmandırmıştı. Muhalefet bu seçimlerin hileli olduğunu savunuyor. Tutuklanma olayı aynı zamanda son 10 yılın en büyükleri arasında görülebilecek hükümet karşıtı protestolara yol açmıştı.
Ülkenin Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin kullandığı ‘Saakaşvili’nin intihar etme hakkı olduğu ve siyaseti bırakmayı reddettiği için hükümetin onu tutuklamak zorunda kaldığı’ sözleri de son dönemde nedeniyle tepkilere yol açmıştı.
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ülkesinde gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
DÜNYA
Mihail Saakaşvili açlık grevini sonlandıracağını açıkladı
12 Kasım, 07:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:43Şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
17:38ABD'li senatör Bob Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum
17:33Dolar yeni rekor kırdı: 10.28 TL
17:32‘ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki faaliyeti Rusya’ya baskı çabası’
17:20AİHM'den Gürcistan'a: Saakaşvili'nin güvenliğini sağlayın
17:10Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi
17:09Lavrov: Yörüngesel saldırı silahlarını test eden ABD, uzayda silahlanma yarışını tırmandırıyor
17:06Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone'u 86 bin dolara satıldı
16:51Bakan Çavuşoğlu: Lübnan halkı, bölgesel pazarlıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı
16:48İsveç Akademisi'nden Orhan Pamuk'a destek
16:45Hindistan'da 16 yaşındaki kız çocuğu, yüzlerce erkeğin tecavüzüne maruz kaldı: 7 kişi tutuklandı
16:44Rusya'da Kovid-19 aşısı olan temaslılar karantinaya alınmayacak
16:33Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusunun saldırısı sonucu ölü ve yaralılar var
16:30MMA dövüşçüsü Lohsen antrenmanda testisini kaybetti
16:29ABD'yi geçti: Çin, artık dünyanın en zengin ülkesi
16:28İmamoğlu: Kanal İstanbul'un yapılmayacağını vatandaşımıza taahhüt ediyoruz
16:18Deniz kıyısında çöp dağı: Atıklar yıllardır denize karışıyor
16:10Elon Musk'ın Tesla hissesi satışlarında yolun sonu gözükmüyor
16:07Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 3 aylık bebek öldü
16:04Antalya'da orman kundakçılığı şüphesi ile tutuklanan Rusların Türkiye'den ayrılma yasağı kaldırıldı