https://tr.sputniknews.com/20211116/aihmden-gurcistana-saakasvilinin-guvenligini-saglayin-1050862572.html

AİHM'den Gürcistan'a: Saakaşvili'nin güvenliğini sağlayın

AİHM'den Gürcistan'a: Saakaşvili'nin güvenliğini sağlayın

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gürcistan’a hapishanede olan ve yaklaşık yedi haftadır açlık grevi yapan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin güvenliğini... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T17:20+0300

2021-11-16T17:20+0300

2021-11-16T17:31+0300

dünya

gürcistan

mihail saakaşvili

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

açlık grevi

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Saakaşvili’nin durumuyla ilgili sunduğu şikayete yanıt veren AİHM, “Gürcistan, başvuru sahibinin şu anki sağlık durumu hakkında mahkemeye bilgi vermeye, hapishanedeki güvenliğini sağlamaya ve açlık grevi sonrasındaki iyileşme süreci için uygun tıbbi bakımı sunmaya yönelik gerekli adımları atmalı” kararını verdi.Mahkeme, başvuru sahibinin geri döndürülemez şekilde zarar görebileceğine hükmettiği gerekçesiyle ara bir tedbir olarak bu talimatta bulundu.Gürcistan’da 2004-2013 yılları arasında devlet başkanı olarak görev yapan Saakaşvili, Ukrayna’dan ülkesine dönmesinden kısa süre sonra, 1 Ekim’de tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 47 gündür açlık grevinde.Mahkemenin kararı Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze’nin Saakaşvili’nin gerekli tıbbi desteği gördüğü iddiasını izledi.AİHM, Saakaşvili’ye açlık grevine son verme çağrısı yaparken, yetkililerin Saakaşvili hakkında bir tedavi planı çıkarması gerektiğini de belirtti.Eski devlet başkanı, şikayetinde hapishane hastanesinin gerekli donanımlara sahip olmadığını, güvenlik garantisinin bulunmadığını ve sivil bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini ifade etmişti.Şikayet metnine göre, doktorlar eski başkanın yalnızca sıvı ve vitaminler aldığını, kilosunun yüzde 10’unu kaybettiğini doğruladı.Gürcü politikacılar Saakaşvili’ye destek için açlık grevine giriyorGürcistan parlamentosundan muhalif dokuz milletvekili Saakaşvili’nin sivil bir hastaneye sevk edilmesi için açlık grevine gireceğini duyurdu.Saakaşvili’nin kurduğu Birleşik Ulusal Hareket partisini temsil ediyor.Eski başkanın oğlu Eduard Saakaşvili de babasının hayatının tehlikede olduğunu ifade etmiş ve onun sivil bir hastaneye sevk edilmesi yönünde başvuruda bulunmuştu.Saakaşvili, geçen hafta zorla bir hapishane hastanesine nakledilmişti. Destekçileri, eski başkanın tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmadığını savunuyor.53 yaşındaki Saakaşvili, hapishanede gardiyanların saldırısına uğradığını ve can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtmişti.Saakaşvili’nin tutuklanması geçen yılki parlamento seçimlerine dayanan siyasi krizi tırmandırmıştı. Muhalefet bu seçimlerin hileli olduğunu savunuyor. Tutuklanma olayı aynı zamanda son 10 yılın en büyükleri arasında görülebilecek hükümet karşıtı protestolara yol açmıştı.Ülkenin Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin kullandığı ‘Saakaşvili’nin intihar etme hakkı olduğu ve siyaseti bırakmayı reddettiği için hükümetin onu tutuklamak zorunda kaldığı’ sözleri de son dönemde nedeniyle tepkilere yol açmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211112/mihail-saakasvili-aclik-grevini-sonlandiracagini-acikladi-1050725158.html

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gürcistan, mihail saakaşvili, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), açlık grevi