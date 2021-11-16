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AK Parti, TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen yeni yasa teklifini Meclis'e sundu
AK Parti, TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen yeni yasa teklifini Meclis'e sundu
AK Parti, enerji satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen 38 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T18:12+0300
2021-11-16T18:12+0300
2021-11-16T18:28+0300
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AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.
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AK Parti, TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen yeni yasa teklifini Meclis'e sundu 18:12 16.11.2021 (güncellendi: 18:28 16.11.2021)
AK Parti, enerji satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen 38 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.
AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.