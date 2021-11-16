https://tr.sputniknews.com/20211116/ak-parti-trt-payinin-kaldirilmasini-da-duzenleyen-yeni-yasa-teklifini-meclise-sundu-1050864743.html

AK Parti, TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen yeni yasa teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen yeni yasa teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, enerji satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen 38 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ak parti

trt

meclis

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AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.

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ak parti, trt, meclis