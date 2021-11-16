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Akar: S-300, NATO içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 de bizde aynı şekilde kullanılacaktır
Akar: S-300, NATO içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 de bizde aynı şekilde kullanılacaktır
Milli Savunma Bakanı Akar, "S-400 bir savunma silah sistemi olup S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
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savunma
yunanistan
hulusi akar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.
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yunanistan, hulusi akar, nato, s-400

Akar: S-300, NATO içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 de bizde aynı şekilde kullanılacaktır

10:29 16.11.2021 (güncellendi: 11:21 16.11.2021)
© DHAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© DHA
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Milli Savunma Bakanı Akar, "S-400 bir savunma silah sistemi olup S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.
Tedarik prensiplerimize uygun olan S-400 sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017 tarihinde imzalanmıştır. S-400 bir savunma sistemi olup, S-300, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır, kullanılabilir.
Türk ve ABD heyetleri, 27 Ekim 2021'de Ankara'da bir araya gelmiştir. Bu görüşmede Türkiye’nin uğradığı zararın nasıl telafi edileceği de dahil olmak üzere, F-35 için yaptığımız harcamaların geri ödenmesine yönelik görüş ve taleplerimiz iletilmiştir. Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD'de yeniden bir araya gelinmesi hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.
(Yeni F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçakların bir kısmının modernize edilmesi için ABD'ye resmi talep) ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Ancak süreç Kongre onayına tabi olacağından, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup, şu anda da Bakanlığımızdan bir heyet ABD'de bulunmaktadır.
İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor. Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.
TSK'da bulunan hava araçlarının çift maksatlı olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmaktadır. TSK, güvenliğimizin sağlanmasında olduğu gibi doğal afetler ve acil durumlarda da tüm imkanlarıyla asil milletimizin emrindedir.
1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 261 bin 137 göçmenin geçişi engellenmiş, yakalanan 98 bin 763 düzensiz göçmen ile 406 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. 'Hudut namustur' anlayışıyla, yüksek bir moral ve motivasyonla, gerektiğinde canını ortaya koyarak görev yapan Mehmetçiğin tek beklentisi, kahramanlık ve fedakarlığına saygı gösterilmesidir.
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