https://tr.sputniknews.com/20211116/aksener-omerin-yolunda-ataturkun-izinde-hur-ve-esit-bir-toplum-icin-her-daim-adaleti-savunacagiz-1050836215.html

Akşener: Ömer'in yolunda, Atatürk'ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız

Akşener: Ömer'in yolunda, Atatürk'ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından "Adalet mülkün temelidir’ dedi, Ömer’den ilhamla. Biz de Ömer’in yolunda, Atatürk’ün izinde hür... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T02:12+0300

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politika

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Akşener bir süredir şehir reklam panolarında gösterilen adalet içerikli bir mesajı, bu kez kendi sosyal medya hesabından yayımldı.Meral Akşener mesajında “Adalet mülkün temelidir’ dedi, Ömer’den ilhamla. Biz de Ömer’in yolunda, Atatürk’ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız” ifadelerine yer verdi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener, twitter , paylaşım