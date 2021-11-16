Akşener: Ömer'in yolunda, Atatürk'ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız

Akşener bir süredir şehir reklam panolarında gösterilen adalet içerikli bir mesajı, bu kez kendi sosyal medya hesabından yayımldı.Meral Akşener mesajında “Adalet mülkün temelidir’ dedi, Ömer’den ilhamla. Biz de Ömer’in yolunda, Atatürk’ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız” ifadelerine yer verdi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından "Adalet mülkün temelidir’ dedi, Ömer’den ilhamla. Biz de Ömer’in yolunda, Atatürk’ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız” mesajını paylaştı.
Akşener bir süredir şehir reklam panolarında gösterilen adalet içerikli bir mesajı, bu kez kendi sosyal medya hesabından yayımldı.