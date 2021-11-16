Ankara'da 'Kara Kış Destek Paketi' kapsamında 186 bin ailenin Başkent Kart'larına 500 TL yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 400 milyon TL'lik doğalgaz desteği başladı. ABB Başkanı Yavaş, ilk ödemelerin bugün yapıldığını duyurdu.Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zorluğun üstesinden gelecek, birlikte iyileşeceğiz" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "186.209 ailemizin Başkent Kart'larına 4 ayda toplam 2150'şer TL'den 400.349.350 TL doğalgaz desteğimizin 500 TL'lik ilk ödemesini bugün gerçekleştirdik. Her zorluğun üstesinden gelecek, birlikte iyileşeceğiz."Öte yandan, sosyal yardım alan aileler, Başkent Kart’ları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğalgaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek. Yatırılan tutarlar; doğalgaz faturası, kartlı sayaçlar ve “ http://gazmatik.com.tr/ ” adresinde konumları bulunan gaz kiosklarından sadece doğalgaz yüklemelerinde geçerli olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş tarafından açıklanan "Kara Kış Destek Paketi" kapsamında sosyal yardım alan 186 bin 209 ailenin Başkent Kartı’na 500 TL tutarında ilk doğal gaz ödemesi yapıldı. Yavaş, 4 ay boyunca bu ailelere toplamda 2 bin 150’şer TL’den 400 milyon 349 bin 350 TL’lik doğal gaz desteğinin sağlanacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 400 milyon TL'lik doğalgaz desteği başladı. ABB Başkanı Yavaş, ilk ödemelerin bugün yapıldığını duyurdu.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zorluğun üstesinden gelecek, birlikte iyileşeceğiz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"186.209 ailemizin Başkent Kart'larına 4 ayda toplam 2150'şer TL'den 400.349.350 TL doğalgaz desteğimizin 500 TL'lik ilk ödemesini bugün gerçekleştirdik. Her zorluğun üstesinden gelecek, birlikte iyileşeceğiz."
Öte yandan, sosyal yardım alan aileler, Başkent Kart’ları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğalgaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek. Yatırılan tutarlar; doğalgaz faturası, kartlı sayaçlar ve “ http://gazmatik.com.tr/ ” adresinde konumları bulunan gaz kiosklarından sadece doğalgaz yüklemelerinde geçerli olacak.