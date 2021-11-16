https://tr.sputniknews.com/20211116/arastirma-cinin-vahsi-hayvan-pazarlarinda-pandemiye-yol-acabilecek-18-virus-daha-var-1050846428.html

Araştırma: Çin'in vahşi hayvan pazarlarında pandemiye yol açabilecek 18 virüs daha var

Araştırma: Çin'in vahşi hayvan pazarlarında pandemiye yol açabilecek 18 virüs daha var

Kovid-19 salgınının Çin'in vahşi hayvan pazarlarında yayıldığına dair güçlü bir kanı bulunurken bilim insanları, bu pazarların pandemiye yol açabilecek 18... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T11:54+0300

2021-11-16T11:54+0300

2021-11-16T11:54+0300

koronavirüs

çin

vahşi hayvan

araştırma

pazar

pandemi

koronavirüs

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Bilim insanları, Çin'in vahşi hayvan pazarlarında satılmakta olan hayvanlarda pandemiye neden olabilecek 18 virüs daha buldu.Çin'de gıda olarak satılan egzotik hayvanlardaki viral patojenler üzerinde yapılan yeni bir araştırmada, 18'i 'potansiyel olarak yüksek riskli' kabul edilen 71 virüs keşfedildi.The Strait Times'ın haberine göre, çalışmanın yazarlarından Sydney Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Edward Holmes, yaptığı açıklamada bu pazarların pandemiye kapı aralayabilecek bir sorun olduğu değerlendirmesini yaptı.Holmes, "Bu makale, ayrıca insanların virüslerini düzenli olarak diğer hayvanlara aktardığını da gösteriyor. Şüphesiz çift yönlü virüs trafiği söz konusu" ifadelerini kullandı.Araştırmaya göre, bu türden patojenlere en çok Misk kedilerinde rastlanıyor.Holmes, "Misk kedilerinden insanlara sıçrayan başka bir tür, kolaylıkla büyük bir salgın başlatabilir" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210920/bilim-insanlari-yarasa-avinda-amac-kovid-19un-kokenini-cozmek--1049070387.html

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çin, vahşi hayvan, araştırma, pazar, pandemi, koronavirüs