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https://tr.sputniknews.com/20211116/arctic-monkeys-agustosta-turkiyede-konser-verecek-1050851126.html
Arctic Monkeys ağustosta Türkiye'de konser verecek
Arctic Monkeys ağustosta Türkiye'de konser verecek
Yeni albümlerini gelecek yıl çıkarmaya hazırlanan Arctic Monkeys grubu konser turnesini de açıkladı. Grubun sahneye çıkacağı ülkeler arasında Türkiye de var. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T13:20+0300
2021-11-16T13:20+0300
2021-11-16T13:29+0300
konser
zorlu psm
arctic monkeys
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Arctic Monkeys, 2019'da sona eren 'Tranquility Base Hotel + Casino Tour'un ardından yeni albümleriyle birlikte 2022’de sahnelere geri dönüyor. Plana göre, grup ağustos ayında Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya’da sahne alacak.Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) de grubun Türkiye konserine dair detayları paylaştı. Biletler 24 Kasım'da satışa çıkacak.
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konser, zorlu psm, arctic monkeys
Arctic Monkeys ağustosta Türkiye'de konser verecek 13:20 16.11.2021 (güncellendi: 13:29 16.11.2021)
Yeni albümlerini gelecek yıl çıkarmaya hazırlanan Arctic Monkeys grubu konser turnesini de açıkladı. Grubun sahneye çıkacağı ülkeler arasında Türkiye de var.
Arctic Monkeys, 2019'da sona eren
'Tranquility Base Hotel + Casino Tour'un ardından yeni albümleriyle birlikte 2022’de sahnelere geri dönüyor.
Plana göre, grup ağustos ayında Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya’da sahne alacak.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) de grubun Türkiye konserine dair detayları paylaştı. Biletler 24 Kasım'da satışa çıkacak.