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Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı, aşılanma oranlarını artırdı
Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı, aşılanma oranlarını artırdı
Koronavirüs pandemisindeki aşılı-aşısız ayrımını keskinleştiren Avusturya'nın aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirmesine koşut son günlerde ilk aşılarını... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T11:55+0300
2021-11-16T12:33+0300
koronavirüs
avusturya
sokağa çıkma yasağı
aşı
kapanma
alexander schallenberg
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Kovid pandemisinde sadece aşısızlara yönelik kapanma açıklayan ilk ülke olan Avusturya'da hem protestolar düzenlenirken hem de aşı merkezleri önünde kuyruklar oluştu. Aşısızlara yönelik sokağa çıkma yasağının 11 Kasım'da net uyarısı verilip 15 Kasım'da devreye girmesine koşut, son 7 günde 128 bin 813 kişi ilk doz aşını yaptırdı.Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, 'zor' diye nitelediği uygulamanın aşılanma oranlarının artmasını sağladığını söyledi. Schallenberg, "Son günlerde yaşanan gelişmeler, aşı merkezlerine gidenlerdeki büyük artışlar, kısıtlamalarla oluşturduğumuz bu tehdit senaryosunun etkisini gösterdiğini ortaya koydu" diyerek ekledi:"Hükümet olarak, halkın bir bölümünü özgürlüklerinden mahrum bırakan bu adımı hafife alarak atmadık."Başbakana göre ayrımcılık değil, ikna aracıAncak aşısızlara özel kapanmanın adil olmadığı eleştirilerini reddeden şansölye, "Nüfusun bir kısmı kendini ve diğerlerini korumak için gerekli adımları atarken, diğer kısmı bu adımları atmıyorsa, iki kısmı ayıracak ve temasları azaltacak tedbirler almak ayrımcılık değildir" görüşünü savundu. Aşılılara daha sert kısıtlamalar önerisine karşı çıkan Schallenberg, "Aşısızları aşı olmaya ikna etmek istiyorum, aşılıları kapatmak değil” vurgusunu yaptı.Avusturya eylülde 2 binken 12 bine çıkan ortalama günlük virüs bulaşma oranını durdurmak amacıyla aşılanmamış kişileri karantinaya alan ilk AB ülkesi oldu. Uygulanabilir olmadığı ve temasları gerekli düzeye indirme olasılığı düşük olduğu gerekçesiyle eleştirilen önlemi, aşı şüphecileri 'ayrımcı' olarak niteledi.İlk aşı dozuna rağbetAncak resmi rakamlar, hükümetin aşısızlar için giderek daha sert kısıtlamalar ilan etmesine koşut, son günlerde ilk aşılarını yaptırmaya giden Avusturyalıların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Son 7 gün içinde 128 bin 813 kişi ilk aşı dozunu oldu.Avusturya'nın yaklaşık 9 milyonluk nüfusunun yüzde 65'i iki doz aşı olmuş durumda. Tam aşılanmamış kalan nüfusun yüzde 35'ine denk gelen 3.1 milyon kişi, aşılarını yaptırmazsa, son kapanmanın kapsamına giriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/avusturya-basbakani-asilanmamislari-eve-kapatmamizin-eli-kulaginda-1050735902.html
https://tr.sputniknews.com/20211114/avusturyadan-dunya-icin-bir-ilk-asisizlara-sokaga-cikma-yasagi-1050789045.html
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avusturya, sokağa çıkma yasağı, aşı, kapanma, alexander schallenberg

Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı, aşılanma oranlarını artırdı

11:55 16.11.2021 (güncellendi: 12:33 16.11.2021)
© REUTERS / LISI NIESNERAvusturya'da aşısızlara yönelik sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı polis takibinde. Viyana'nın Aziz Stephen Katedrali'nin bulunduğu meydanın manzarasına polis aracı da eklendi.
Avusturya'da aşısızlara yönelik sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı polis takibinde. Viyana'nın Aziz Stephen Katedrali'nin bulunduğu meydanın manzarasına polis aracı da eklendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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Koronavirüs pandemisindeki aşılı-aşısız ayrımını keskinleştiren Avusturya'nın aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirmesine koşut son günlerde ilk aşılarını yaptıran Avusturyalıların sayısında artış oldu. Başbakan Schallenberg "Kısıtlamalarla oluşturduğumuz bu tehdit senaryosu etkisini gösterdi" dedi.
Kovid pandemisinde sadece aşısızlara yönelik kapanma açıklayan ilk ülke olan Avusturya'da hem protestolar düzenlenirken hem de aşı merkezleri önünde kuyruklar oluştu. Aşısızlara yönelik sokağa çıkma yasağının 11 Kasım'da net uyarısı verilip 15 Kasım'da devreye girmesine koşut, son 7 günde 128 bin 813 kişi ilk doz aşını yaptırdı.
Alexander Schallenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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Avusturya Başbakanı: Aşılanmamışları eve kapatmamızın eli kulağında
12 Kasım, 13:19
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, 'zor' diye nitelediği uygulamanın aşılanma oranlarının artmasını sağladığını söyledi. Schallenberg, "Son günlerde yaşanan gelişmeler, aşı merkezlerine gidenlerdeki büyük artışlar, kısıtlamalarla oluşturduğumuz bu tehdit senaryosunun etkisini gösterdiğini ortaya koydu" diyerek ekledi:
"Hükümet olarak, halkın bir bölümünü özgürlüklerinden mahrum bırakan bu adımı hafife alarak atmadık."

Başbakana göre ayrımcılık değil, ikna aracı

Ancak aşısızlara özel kapanmanın adil olmadığı eleştirilerini reddeden şansölye, "Nüfusun bir kısmı kendini ve diğerlerini korumak için gerekli adımları atarken, diğer kısmı bu adımları atmıyorsa, iki kısmı ayıracak ve temasları azaltacak tedbirler almak ayrımcılık değildir" görüşünü savundu.
Aşılılara daha sert kısıtlamalar önerisine karşı çıkan Schallenberg, "Aşısızları aşı olmaya ikna etmek istiyorum, aşılıları kapatmak değil” vurgusunu yaptı.
Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
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Avusturya'dan dünya için bir ilk: Aşısızlara sokağa çıkma yasağı
14 Kasım, 17:06
Avusturya eylülde 2 binken 12 bine çıkan ortalama günlük virüs bulaşma oranını durdurmak amacıyla aşılanmamış kişileri karantinaya alan ilk AB ülkesi oldu. Uygulanabilir olmadığı ve temasları gerekli düzeye indirme olasılığı düşük olduğu gerekçesiyle eleştirilen önlemi, aşı şüphecileri 'ayrımcı' olarak niteledi.

İlk aşı dozuna rağbet

Ancak resmi rakamlar, hükümetin aşısızlar için giderek daha sert kısıtlamalar ilan etmesine koşut, son günlerde ilk aşılarını yaptırmaya giden Avusturyalıların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Son 7 gün içinde 128 bin 813 kişi ilk aşı dozunu oldu.
Avusturya'nın yaklaşık 9 milyonluk nüfusunun yüzde 65'i iki doz aşı olmuş durumda. Tam aşılanmamış kalan nüfusun yüzde 35'ine denk gelen 3.1 milyon kişi, aşılarını yaptırmazsa, son kapanmanın kapsamına giriyor.
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