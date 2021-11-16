https://tr.sputniknews.com/20211116/aysun-kayacinin-babasi-hayatini-kaybetti-1050839740.html

Aysun Kayacı'nın babası hayatını kaybetti

Aysun Kayacı'nın babası hayatını kaybetti

Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı, Üsküdar'da Küplüce Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir yurt dışında yaşayan... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T07:39+0300

2021-11-16T07:39+0300

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yaşam

ölüm

cenaze

aysun kayacı

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Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kayacı için Küplüce Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen ve uzun yıllardır babasıyla küs olduğu bilenen Aysun Kayacı’nın babasının cenazeye katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı’nın yakınları ve arkadaşları katıldı.Londra'da yaşıyor27 Ekim 2012’de bankacı Efe Kapancı ile evlenen Aysun Kayacı Londra’da yaşıyor. Dokuz yıl aradan sonra ilk kez geçen ağustos ayında Türkiye’ye tatile gelmişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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ölüm, cenaze, aysun kayacı