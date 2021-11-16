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https://tr.sputniknews.com/20211116/babasi-tarafindan-dovuldugu-iddia-edilen-3-aylik-bebek-oldu-1050859965.html
Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 3 aylık bebek öldü
Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 3 aylık bebek öldü
Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlayan... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T16:07+0300
2021-11-16T16:07+0300
türkiye
antalya
polis
apartman
bebek
ölüm
serik
tartışma
şiddet
elif
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Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada baba, öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti.Bunun üzerine anne, çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.Yaşananlardan sonra anne, emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, “Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211106/konyada-iki-aylik-bebek-yataginda-olu-bulundu-1050549367.html
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antalya, polis, apartman, bebek, ölüm, serik, tartışma, şiddet, elif, baba, anne

Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 3 aylık bebek öldü

16:07 16.11.2021
© İHABabası tarafından dövüldüğü iddia edilen minik Elif öldü
Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen minik Elif öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© İHA
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Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlayan polis, babayı gözaltına aldı.
Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada baba, öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti.
Bunun üzerine anne, çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
Yaşananlardan sonra anne, emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, “Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı” diye konuştu.
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