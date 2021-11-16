https://tr.sputniknews.com/20211116/babasi-tarafindan-dovuldugu-iddia-edilen-3-aylik-bebek-oldu-1050859965.html

Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 3 aylık bebek öldü

Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 3 aylık bebek öldü

Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlayan... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T16:07+0300

2021-11-16T16:07+0300

2021-11-16T16:07+0300

türkiye

antalya

polis

apartman

bebek

ölüm

serik

tartışma

şiddet

elif

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050859733_0:0:865:487_1920x0_80_0_0_432c8774ca4c8236981f3acfd1bd4397.jpg

Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada baba, öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti.Bunun üzerine anne, çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.Yaşananlardan sonra anne, emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, “Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211106/konyada-iki-aylik-bebek-yataginda-olu-bulundu-1050549367.html

türkiye

antalya

bebek

serik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, polis, apartman, bebek, ölüm, serik, tartışma, şiddet, elif, baba, anne