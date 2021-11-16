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https://tr.sputniknews.com/20211116/bae-hava-savunma-sistemi-almak-icin-guney-kore-ile-anlasmak-uzere-olduklarini-duyurdu-1050872060.html
BAE, hava savunma sistemi almak için Güney Kore ile anlaşmak üzere olduklarını duyurdu
BAE, hava savunma sistemi almak için Güney Kore ile anlaşmak üzere olduklarını duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Kore hava savunma sistemi M-SAM'ı almayı planladığını ve bu konuda nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu açıkladı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T23:27+0300
2021-11-16T23:27+0300
türkiye
güney kore
birleşik arap emirlikleri (bae)
hava savunma sistemi
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Hükümete bağlı Tevazun Ekonomi Konseyi CEO'su Tarık el-Husani'nin konuya ilişkin açıklaması, BAE resmi ajansı WAM'da yer aldı.Husani, Savunma Bakanlığı'nın, ulusal hava savunmasının yeteneklerine niteliksel bir katkı sağlayacak olan Güney Kore hava savunma sistemi M-SAM'ı satın almayı planladığını belirtti.Söz konusu anlaşmanın değerinin 3,5 milyar dolara ulaşabileceğini belirten Husani, Güney Kore tarafıyla yürütülen müzakerelerde ciddi bir ilerleme kaydedildiğini ve bu konuda nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını ifade etti.Husani, iki tarafın söz konusu sistemin, BAE Hava Kuvvetleri ve hava savunmasının operasyonel gereksinimlerine göre geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığını vurguladı.Anlaşmanın, Savunma Bakanlığı'nın satın alma ve anlaşma işlerini yöneten Tevazun Ekonomi Konseyi'nin yeni çalışması çerçevesinde yürütüldüğünü kaydeden Husani, Konsey'in; BAE'nin savunma yeteneklerini geliştirmek ve bu alandaki stratejik önceliklere ulaşabilmesi için stratejik ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini aktardı.Haberde, M-SAM'ın orta menzilli en yeni hava savunma füze sistemlerinden ve dünyanın en gelişmişlerinden biri olduğu ifade edildi.Yemen'deki İran destekli Husiler, 2018'de Abu Dabi ve Dubai havalimanlarını hedef aldığını öne sürmüş, havalimanı yetkilileri ise bunu yalanlanmıştı. Husiler, 2019'da da Yemen'deki savaşa katılmaktan vazgeçmezse BAE'yi vurma tehdidinde bulunmuştu.Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin sık sık düzenlediği saldırıların gölgesinde hava savunma sistemlerini geliştirmeye çalışıyor.
türkiye
güney kore
birleşik arap emirlikleri (bae)
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güney kore, birleşik arap emirlikleri (bae), hava savunma sistemi

BAE, hava savunma sistemi almak için Güney Kore ile anlaşmak üzere olduklarını duyurdu

23:27 16.11.2021
© REUTERS / Ahmed JadallahBirleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Kore hava savunma sistemi M-SAM'ı almayı planladığını ve bu konuda nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu açıkladı.
Hükümete bağlı Tevazun Ekonomi Konseyi CEO'su Tarık el-Husani'nin konuya ilişkin açıklaması, BAE resmi ajansı WAM'da yer aldı.
Husani, Savunma Bakanlığı'nın, ulusal hava savunmasının yeteneklerine niteliksel bir katkı sağlayacak olan Güney Kore hava savunma sistemi M-SAM'ı satın almayı planladığını belirtti.
Söz konusu anlaşmanın değerinin 3,5 milyar dolara ulaşabileceğini belirten Husani, Güney Kore tarafıyla yürütülen müzakerelerde ciddi bir ilerleme kaydedildiğini ve bu konuda nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını ifade etti.
Husani, iki tarafın söz konusu sistemin, BAE Hava Kuvvetleri ve hava savunmasının operasyonel gereksinimlerine göre geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığını vurguladı.
Anlaşmanın, Savunma Bakanlığı'nın satın alma ve anlaşma işlerini yöneten Tevazun Ekonomi Konseyi'nin yeni çalışması çerçevesinde yürütüldüğünü kaydeden Husani, Konsey'in; BAE'nin savunma yeteneklerini geliştirmek ve bu alandaki stratejik önceliklere ulaşabilmesi için stratejik ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini aktardı.
Haberde, M-SAM'ın orta menzilli en yeni hava savunma füze sistemlerinden ve dünyanın en gelişmişlerinden biri olduğu ifade edildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, 2018'de Abu Dabi ve Dubai havalimanlarını hedef aldığını öne sürmüş, havalimanı yetkilileri ise bunu yalanlanmıştı. Husiler, 2019'da da Yemen'deki savaşa katılmaktan vazgeçmezse BAE'yi vurma tehdidinde bulunmuştu.
Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin sık sık düzenlediği saldırıların gölgesinde hava savunma sistemlerini geliştirmeye çalışıyor.
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