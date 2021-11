https://tr.sputniknews.com/20211116/bakan-cavusoglu-lubnan-halki-bolgesel-pazarliklarin-bedelini-odemek-zorunda-kalmamali-1050862165.html

Bakan Çavuşoğlu: Lübnan halkı, bölgesel pazarlıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı

Bakan Çavuşoğlu: Lübnan halkı, bölgesel pazarlıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Lübnan'ın istikrarı ve güvenliği için Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerine de destek sağladık' dedi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın karşılaştığı krizlere çözümler bulunması ve genel seçimlerin zamanında düzenlenmesi için herkesin hükümete destek vermesi gerektiğini belirterek, "Sıkıntılarına acil çözüm bekleyen Lübnan halkı, bölgesel pazarlıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı" dedi.Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyrut'ta yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Burada konuşan Çavuşoğlu, Lübnan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, misafirperverliği dolayısıyla mevkidaşı Buhabib'e teşekkür etti.Lübnan'ı 2016'dan bu yana 4. kez ziyaret ettiğini aktaran Çavuşoğlu, mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.Çavuşoğlu, bu ülkeye ziyaretini Türkiye'nin Lübnan'a desteğini ifade etmek ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin Türkiye'ye ziyaretinin ön hazırlığını yapmak amacıyla gerçekleştirdiğini dile getirdi.Bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, birazdan Başbakan Mikati ile bir araya geleceğini bildirdi.Çavuşoğlu, Lübnan ile "aynı coğrafyayı ve kaderi" paylaştıklarını vurgulayarak, bu ülkeyle köklü, tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilere sahip olduklarını kaydetti.Lübnan'ın egemenlik, güvenlik, istikrar ve refahına her zaman önem verdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, Beyrut Limanı patlaması ve Akkar'daki patlama sonrasında da Lübnan'a gerekli desteği verdiklerini ve dayanışma gösterdiklerini belirtti.Çavuşoğlu, "Lübnan'ın istikrarı ve güvenliği için Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerine de destek sağladık" dedi.Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) katkısını bir yıl daha uzattığını kaydeden Çavuşoğlu, bu kapsamda bir fırkateynin burada görev yaptığını söyledi.Çavuşoğlu, "Lübnan'ın karşılaştığı krizlere çözümler bulunması ve genel seçimlerin zamanında düzenlenmesi için herkesin hükümete destek vermesi gerekiyor. Sıkıntılarına acil çözüm bekleyen Lübnan halkı, bölgesel pazarlıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı" diye konuştu.'Turizm bakımından Lübnan halkının birinci tercihi Türkiye'Lübnan ile her alanda ilişkileri daha da geliştirmek istediklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, mevkidaşıyla turizm, enerji ve tarım başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını belirtti.Çavuşoğlu, "Turizm bakımından Lübnan halkının birinci tercihi Türkiye, Türk halkının da Lübnan'a ilgisi ve sevgisi açıkça ortadadır" dedi.Mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel konuları da ele aldıkları bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, Türkiye ve Lübnan'ın Suriye krizinden en çok etkilenen ülkeler olduğunun altını çizdi.Çavuşoğlu, "Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi konusundaki iş birliğimizi hayata geçirme konusunda bugün mutabık kaldık"diye konuştu.Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizLübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, "Bu sorunun karşılıklı saygı ve diyalog temelinde, diplomasi yoluyla bir an önce çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.Çavuşoğlu, bölgesel konuların da görüşmede ele alındığını belirterek, Lübnan'la Filistin konusunda birlikte çalışmaya devam edileceğini de söyledi.Toplantının ardından basının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri ile Lübnan arasındaki sorunun çözümüne ilişkin gelişmeler ve girişimler hakkında bilgi aldığını söyledi.Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la birlikte hemen buraya, Beyrut'a gelmiştik. O zaman da yaraların sarılması konusunda elimizden gelen desteği vereceğimizi söyledik ve yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki katkımızı da yapmıştık."Çavuşoğlu, Türkiye'nin Beyrut Limanı'nın inşası, Lübnan'ın altyapı ve üstyapı projelerinin hayata geçirilmesi için firmalarıyla birlikte elinden geleni yapmaya hazır olduğunu da vurguladı.

