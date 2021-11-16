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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, dost ve kardeş Lübnan’ın refahı için üzerine düşeni yapmaya devam edecek
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, dost ve kardeş Lübnan’ın refahı için üzerine düşeni yapmaya devam edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki El-Cumhuriye gazetesi için yazdığı makalede, "Türkiye, dost ve kardeş Lübnan’ın refah ve esenliği için üzerine düşeni... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T13:35+0300
2021-11-16T14:36+0300
dünya
lübnan
mevlüt çavuşoğlu
ziyaret
açıklama
gazete
makale
beyrut
beyrut limanı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan halkına hitaben kaleme aldığı makalesi, ülkenin en çok okunan gazetesi El-Cumhuriye'de yayımlandı.Makalesinde, Mevlana Celaleddin Rumi’nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözüyle birlikte "Yanındayız Lübnan!" başlığını kullanan Çavuşoğlu, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen dehşet verici Beyrut Liman patlamasından sonraki ziyaretinde yıkık bir binanın üzerinde gördüğü, "Beyrut bin defa ölmüş, bin defa dirilmiştir" ifadelerini hatırlattı.Duvardaki yazının Lübnanlı şair Nadia Tueni’ye ait olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu sözler sadece Beyrut’un değil, Lübnanlıların da meşhur dayanma gücünü anlatıyordu." dedi.Liman patlamasıyla zor bir sürece giren Lübnan'ın durumuna değinen Çavuşoğlu, "Bizler Lübnanlı kardeşlerimizin yardımına koşarken, travma geçiren halk da bir yandan enkaz kaldırıp yaraları sarmaya çalışıyordu. Bu güzel ülkenin, tarih boyunca iç savaş dahil nice badireler atlatmış ve her defasında küllerinden yeniden doğmayı başarmış olduğunun şahidiyiz. Lübnan’ın içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi de atlatacağına inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.Yazısının başlığında kullandığı Mevlana'nın meşhur sözüne dikkati çeken Çavuşoğlu, "Paylaştığımız coğrafyanın ortak mirası, ortak değerimiz Mevlana Celaleddin Rumi’nin, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü, esasen tüm insanlığın, yeni tip koronavirüs salgını dahil, karşı karşıya kaldığı muhtelif zorlu sınamalar karşısında yolumuzu aydınlatmaya ve bizlere güç vermeye devam ediyor" dedi.Lübnan’la köklü bir tarih ve derin kültürel bağların yanı sıra ortak coğrafya ve kaderi paylaşan Türkiye'nin devleti ve halkıyla ayrım gözetmeksizin ve her daim Lübnanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Dünya Bankası'na göre, dünyada son 150 yıldır yaşanan en büyük ekonomik krizlerinden birini geçirmekte olan Lübnan’ın küllerinden yeniden doğarak, farklı din ve kültürlerin barış içinde yaşadığı müstesna kimliğini koruması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Lübnan’ın enerjisini ve gücünü, maruz kaldığı bölgesel pazarlıkların ve istikrarsızlıkların bedelini ödemek için değil, halkını yeniden ayağa kaldırmak için kullanmasını arzu ediyoruz."'Lübnanlı kardeşlerimizin yardımına koşan ilk ülke Türkiye oldu'Makalesinde "Dost kara günde belli olur" şeklindeki Türk atasözüne yer veren Çavuşoğlu, "4 Ağustos 2020'de Beyrut kalbinden vurulduğunda, bizim de yüreğimiz parçalandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, tüm devlet kurumlarını seferber ederek, arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra gerekli her türlü insani, tıbbi ve teknik yardımın Lübnan’a ulaştırılması talimatını verdiler. Geçen ağustos ayında Akkar’da yaşanan elim patlamada da Lübnanlı kardeşlerimizin yardımına koşan ilk ülke Türkiye oldu. Devlet kurumlarımızın ve insani yardım derneklerimizin katkılarıyla Lübnan’a yardımlarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, makalesinde şunları kaydetti:"Öte yandan, Lübnan’ın bağımsızlık, egemenlik, güvenlik ve istikrarına verdiğimiz önem temelinde, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Kuvvetleri’ne bu zor dönemde gıda ve hijyen malzemesi ile kişisel koruyucu malzeme hibe ettik. Aynı anlayışla, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) sağlamakta olduğumuz katkımızı bir yıl daha sürdürme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 28 Ekim’de onaylandı. Lübnan ordusunu ve güvenlik kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bizim Lübnan’daki tek gündemimiz dost ve kardeş Lübnan halkının barış, huzur ve refahı ile Lübnan’ın güvenlik, istikrar ve egemenliğinin desteklenmesine katkı sağlamaktır. Tüm icraatlarımızda olduğu gibi, girişimci ve insani dış politikamız kapsamında tüm imkan ve kabiliyetlerimizi Lübnanlı kardeşlerimizin de istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Türkiye, 2020 yılında gayrisafi milli gelirinin yaklaşık yüzde 1’ini insani yardımlara ayırarak, 'dünyanın en cömert ülkesi' olmaya devam etmiştir. Lübnan içinden geçtiği badireden elbette güçlenerek çıkacaktır. Türkiye, dost ve kardeş Lübnan’ın refah ve esenliği için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüştüDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Beyrut'taki resmi temasları çerçevesinde Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Baabda Sarayı'nda Bakan Çavuşoğlu ile görüştüğünü ifade etti.Avn ile görüşmesinden sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye ve Lübnan ilişkilerini nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Yeni hükümetin kurulmasından dolayı kendisini tebrik ettim. Ayrıca 22 Kasım'ın Lübnan Milli Günü olması vesilesiyle şimdiden kendisini tebrik ettim" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geleceğini söyledi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.Çavuşoğlu, Berri'nin başkent Beyrut'taki ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan sonra Meclis Başkanı Berri'yi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kendilerine Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımızın selamlarını ilettim" ifadelerini kullandı.Berri ile görüşmesinin detaylarına değinen Çavuşoğlu, "Türkiye-Lübnan ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirme fırsatımız oldu. Aynı zamanda gelecek mart ayında yapılacak genel seçimler hakkında Sayın Başkan'dan bilgiler aldık. İki Meclis arasında iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldık" dedi.Bakan Çavuşoğlu, dostane ve verimli toplantı için Berri'ye teşekkür etti.Dışişleri Bakanı ayrıca Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile parlamentolarımız arasındaki ilişkileri artırma yönündeki ortak irademizi teyit ettik" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya gelecek.
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lübnan, mevlüt çavuşoğlu, ziyaret, açıklama, gazete, makale, beyrut, beyrut limanı

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, dost ve kardeş Lübnan’ın refahı için üzerine düşeni yapmaya devam edecek

13:35 16.11.2021 (güncellendi: 14:36 16.11.2021)
© AAMevlüt Çavuşoğlu - Atina
Mevlüt Çavuşoğlu - Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki El-Cumhuriye gazetesi için yazdığı makalede, "Türkiye, dost ve kardeş Lübnan’ın refah ve esenliği için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan halkına hitaben kaleme aldığı makalesi, ülkenin en çok okunan gazetesi El-Cumhuriye'de yayımlandı.
Makalesinde, Mevlana Celaleddin Rumi’nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözüyle birlikte "Yanındayız Lübnan!" başlığını kullanan Çavuşoğlu, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen dehşet verici Beyrut Liman patlamasından sonraki ziyaretinde yıkık bir binanın üzerinde gördüğü, "Beyrut bin defa ölmüş, bin defa dirilmiştir" ifadelerini hatırlattı.
Duvardaki yazının Lübnanlı şair Nadia Tueni’ye ait olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu sözler sadece Beyrut’un değil, Lübnanlıların da meşhur dayanma gücünü anlatıyordu." dedi.
Liman patlamasıyla zor bir sürece giren Lübnan'ın durumuna değinen Çavuşoğlu, "Bizler Lübnanlı kardeşlerimizin yardımına koşarken, travma geçiren halk da bir yandan enkaz kaldırıp yaraları sarmaya çalışıyordu. Bu güzel ülkenin, tarih boyunca iç savaş dahil nice badireler atlatmış ve her defasında küllerinden yeniden doğmayı başarmış olduğunun şahidiyiz. Lübnan’ın içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi de atlatacağına inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.
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Yazısının başlığında kullandığı Mevlana'nın meşhur sözüne dikkati çeken Çavuşoğlu, "Paylaştığımız coğrafyanın ortak mirası, ortak değerimiz Mevlana Celaleddin Rumi’nin, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü, esasen tüm insanlığın, yeni tip koronavirüs salgını dahil, karşı karşıya kaldığı muhtelif zorlu sınamalar karşısında yolumuzu aydınlatmaya ve bizlere güç vermeye devam ediyor" dedi.
Lübnan’la köklü bir tarih ve derin kültürel bağların yanı sıra ortak coğrafya ve kaderi paylaşan Türkiye'nin devleti ve halkıyla ayrım gözetmeksizin ve her daim Lübnanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Dünya Bankası'na göre, dünyada son 150 yıldır yaşanan en büyük ekonomik krizlerinden birini geçirmekte olan Lübnan’ın küllerinden yeniden doğarak, farklı din ve kültürlerin barış içinde yaşadığı müstesna kimliğini koruması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Lübnan’ın enerjisini ve gücünü, maruz kaldığı bölgesel pazarlıkların ve istikrarsızlıkların bedelini ödemek için değil, halkını yeniden ayağa kaldırmak için kullanmasını arzu ediyoruz."
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni hükümetle resmi temaslar için Lübnan'dayız
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'Lübnanlı kardeşlerimizin yardımına koşan ilk ülke Türkiye oldu'

Makalesinde "Dost kara günde belli olur" şeklindeki Türk atasözüne yer veren Çavuşoğlu, "4 Ağustos 2020'de Beyrut kalbinden vurulduğunda, bizim de yüreğimiz parçalandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, tüm devlet kurumlarını seferber ederek, arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra gerekli her türlü insani, tıbbi ve teknik yardımın Lübnan’a ulaştırılması talimatını verdiler. Geçen ağustos ayında Akkar’da yaşanan elim patlamada da Lübnanlı kardeşlerimizin yardımına koşan ilk ülke Türkiye oldu. Devlet kurumlarımızın ve insani yardım derneklerimizin katkılarıyla Lübnan’a yardımlarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, makalesinde şunları kaydetti:
"Öte yandan, Lübnan’ın bağımsızlık, egemenlik, güvenlik ve istikrarına verdiğimiz önem temelinde, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Kuvvetleri’ne bu zor dönemde gıda ve hijyen malzemesi ile kişisel koruyucu malzeme hibe ettik. Aynı anlayışla, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) sağlamakta olduğumuz katkımızı bir yıl daha sürdürme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 28 Ekim’de onaylandı. Lübnan ordusunu ve güvenlik kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bizim Lübnan’daki tek gündemimiz dost ve kardeş Lübnan halkının barış, huzur ve refahı ile Lübnan’ın güvenlik, istikrar ve egemenliğinin desteklenmesine katkı sağlamaktır. Tüm icraatlarımızda olduğu gibi, girişimci ve insani dış politikamız kapsamında tüm imkan ve kabiliyetlerimizi Lübnanlı kardeşlerimizin de istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Türkiye, 2020 yılında gayrisafi milli gelirinin yaklaşık yüzde 1’ini insani yardımlara ayırarak, 'dünyanın en cömert ülkesi' olmaya devam etmiştir. Lübnan içinden geçtiği badireden elbette güçlenerek çıkacaktır. Türkiye, dost ve kardeş Lübnan’ın refah ve esenliği için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Beyrut'taki resmi temasları çerçevesinde Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Baabda Sarayı'nda Bakan Çavuşoğlu ile görüştüğünü ifade etti.
Avn ile görüşmesinden sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye ve Lübnan ilişkilerini nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Yeni hükümetin kurulmasından dolayı kendisini tebrik ettim. Ayrıca 22 Kasım'ın Lübnan Milli Günü olması vesilesiyle şimdiden kendisini tebrik ettim" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geleceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Berri'nin başkent Beyrut'taki ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan sonra Meclis Başkanı Berri'yi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kendilerine Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımızın selamlarını ilettim" ifadelerini kullandı.
Berri ile görüşmesinin detaylarına değinen Çavuşoğlu, "Türkiye-Lübnan ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirme fırsatımız oldu. Aynı zamanda gelecek mart ayında yapılacak genel seçimler hakkında Sayın Başkan'dan bilgiler aldık. İki Meclis arasında iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldık" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, dostane ve verimli toplantı için Berri'ye teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı ayrıca Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile parlamentolarımız arasındaki ilişkileri artırma yönündeki ortak irademizi teyit ettik" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya gelecek.
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