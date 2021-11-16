Bakan Elvan: Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz

"Üretim yatırım büyüme ve istihdam göstergelerinde pek çok ülkeye göre farkımızı ortaya koyduk. Seçici maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye'yi pozitif ayrıştırmıştır. Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz."