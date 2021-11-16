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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211116/bakan-elvan-enflasyonda-maalesef-istedigimiz-seviyede-degiliz-1050842587.html
Bakan Elvan: Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz
Bakan Elvan: Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz" dedi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T10:01+0300
2021-11-16T10:01+0300
2021-11-16T10:01+0300
ekonomi
lütfi elvan
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Komitesi'nde konuşuyor.Bakan Elvan'ın konuşmalarında öne çıkanlar şöyle:
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lütfi elvan
Bakan Elvan: Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Komitesi'nde konuşuyor.
Bakan Elvan'ın konuşmalarında öne çıkanlar şöyle:
"Üretim yatırım büyüme ve istihdam göstergelerinde pek çok ülkeye göre farkımızı ortaya koyduk. Seçici maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye'yi pozitif ayrıştırmıştır. Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz."