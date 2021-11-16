https://tr.sputniknews.com/20211116/bakan-soyludan-israilli-cift-aciklamasi-mahkemeler-kendi-kararlarini-verecek-1050853563.html

Bakan Soylu'dan 'İsrailli çift' açıklaması: Mahkemeler kendi kararlarını verecek

Bakan Soylu'dan 'İsrailli çift' açıklaması: Mahkemeler kendi kararlarını verecek

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafları iddiasıyla tutuklanan İsrailli çiftle ilgili "Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T13:50+0300

2021-11-16T13:50+0300

2021-11-16T14:39+0300

politika

fotoğraf

recep tayyip erdoğan

israil

süleyman soylu

çamlıca kulesi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Moğolistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Soylu, "Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 operasyonları şu anda toplam 5 bin 611, hem jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, birçok unsurumuzun katıldığı 5 bin 611 kahramanımız tarafından şu anda sahada yürütülen operasyonlar. Bu dört operasyon sayıları artarak devam edecektir. Bütün bölgelerde bütün kış boyunca, hava şartlarına hiçbir şekilde bakmadan bütün kış boyunca sürdürülecektir. Nedeni nedir? Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık ve bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz sınırlarımız içerisinde. Şu ana kadar hem etkisiz hale getirilen teröristler var. Aynı zamanda 98 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş sadece yeni başlayan bu dört Eren Kış Operasyonları, Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 kış operasyonları kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." dedi.'Siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri belirtilen İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Bundan sonrası mahkeme safahatınındır. Çünkü burada siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var" diye konuştu. Soylu, "Orada birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini de çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar, bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları meseleye müdahale ettiler. İş, mesele, eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da savcılıklar kanun, hukuk çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koydular, tutuklama gerçekleşti. Bundan sonrası mahkeme safahatıdır. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Mahkemeler ilerleyen süreçte kendi kararlarını vereceklerdir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211112/erdoganin-konutunu-fotografladiklari-iddia-edilmisti-israilli-cift-dahil-3-kisi-tutuklandi-1050750125.html

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fotoğraf, recep tayyip erdoğan, israil, süleyman soylu, çamlıca kulesi