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https://tr.sputniknews.com/20211116/bakan-soyludan-israilli-cift-aciklamasi-mahkemeler-kendi-kararlarini-verecek-1050853563.html
Bakan Soylu'dan 'İsrailli çift' açıklaması: Mahkemeler kendi kararlarını verecek
Bakan Soylu'dan 'İsrailli çift' açıklaması: Mahkemeler kendi kararlarını verecek
İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafları iddiasıyla tutuklanan İsrailli çiftle ilgili "Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T13:50+0300
2021-11-16T14:39+0300
politika
fotoğraf
recep tayyip erdoğan
israil
süleyman soylu
çamlıca kulesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Moğolistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Soylu, "Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 operasyonları şu anda toplam 5 bin 611, hem jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, birçok unsurumuzun katıldığı 5 bin 611 kahramanımız tarafından şu anda sahada yürütülen operasyonlar. Bu dört operasyon sayıları artarak devam edecektir. Bütün bölgelerde bütün kış boyunca, hava şartlarına hiçbir şekilde bakmadan bütün kış boyunca sürdürülecektir. Nedeni nedir? Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık ve bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz sınırlarımız içerisinde. Şu ana kadar hem etkisiz hale getirilen teröristler var. Aynı zamanda 98 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş sadece yeni başlayan bu dört Eren Kış Operasyonları, Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 kış operasyonları kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." dedi.'Siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri belirtilen İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Bundan sonrası mahkeme safahatınındır. Çünkü burada siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var" diye konuştu. Soylu, "Orada birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini de çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar, bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları meseleye müdahale ettiler. İş, mesele, eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da savcılıklar kanun, hukuk çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koydular, tutuklama gerçekleşti. Bundan sonrası mahkeme safahatıdır. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Mahkemeler ilerleyen süreçte kendi kararlarını vereceklerdir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/erdoganin-konutunu-fotografladiklari-iddia-edilmisti-israilli-cift-dahil-3-kisi-tutuklandi-1050750125.html
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fotoğraf, recep tayyip erdoğan, israil, süleyman soylu, çamlıca kulesi

Bakan Soylu'dan 'İsrailli çift' açıklaması: Mahkemeler kendi kararlarını verecek

13:50 16.11.2021 (güncellendi: 14:39 16.11.2021)
© Fotoğrafİsrailli çift
İsrailli çift - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafları iddiasıyla tutuklanan İsrailli çiftle ilgili "Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini çekmişler. Bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar, bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Moğolistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Soylu, "Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 operasyonları şu anda toplam 5 bin 611, hem jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, birçok unsurumuzun katıldığı 5 bin 611 kahramanımız tarafından şu anda sahada yürütülen operasyonlar. Bu dört operasyon sayıları artarak devam edecektir. Bütün bölgelerde bütün kış boyunca, hava şartlarına hiçbir şekilde bakmadan bütün kış boyunca sürdürülecektir. Nedeni nedir? Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık ve bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz sınırlarımız içerisinde. Şu ana kadar hem etkisiz hale getirilen teröristler var. Aynı zamanda 98 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş sadece yeni başlayan bu dört Eren Kış Operasyonları, Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 kış operasyonları kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." dedi.

'Siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri belirtilen İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Bundan sonrası mahkeme safahatınındır. Çünkü burada siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var" diye konuştu.
Soylu, "Orada birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini de çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar, bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları meseleye müdahale ettiler. İş, mesele, eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da savcılıklar kanun, hukuk çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koydular, tutuklama gerçekleşti. Bundan sonrası mahkeme safahatıdır. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Mahkemeler ilerleyen süreçte kendi kararlarını vereceklerdir" dedi.
Erdoğan'ın konutunu fotoğrafladıkları iddia edilmişti: İsrailli çift dahil 3 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
TÜRKİYE
Erdoğan'ın konutunu fotoğrafladıkları iddia edilmişti: İsrailli çift dahil 3 kişi tutuklandı
12 Kasım, 20:06
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