Bakan Yanık'tan Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde uyuşturucu ele geçirilmesine yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanmasıyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan CHP’li Ağbaba’ya cevap verdi.Ağbaba’nın, “Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum, uyuşturucu zulası olmuş. Başka ülke olsa yer yerinden oynardı bizde ne bakan ne il müdürü istifa etti. Sorumlular ortaya çıkarılsın bu skandal kapatılmasın” sözlerine yanıt veren Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir.Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız. Skandal kapatılmasın diyen CHPli vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum, uyuşturucu zulası olmuş" sözlerine "Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanmasıyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan CHP’li Ağbaba’ya cevap verdi.
Ağbaba’nın, “Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum, uyuşturucu zulası olmuş. Başka ülke olsa yer yerinden oynardı bizde ne bakan ne il müdürü istifa etti. Sorumlular ortaya çıkarılsın bu skandal kapatılmasın” sözlerine yanıt veren Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir.
Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız. Skandal kapatılmasın diyen CHPli vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır.
Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız.
Skandal kapatılmasın diyen CHPli vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır.