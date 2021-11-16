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Bangladeş'te koronavirüs aşı kampanyası başlatıldı, uzun kuyruklar oluştu
Bangladeş'te koronavirüs aşı kampanyası başlatıldı, uzun kuyruklar oluştu
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın gecekondu bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı başlatıldı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T18:19+0300
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gecekondu mahallesi
koronavirüs
covid-19
koronavirüs aşısı
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Bangladeş'te koronavirüs aşı kampanyası başlatıldı, uzun kuyruklar oluştu
18:19 16.11.2021 (güncellendi: 19:14 16.11.2021)
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın gecekondu bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı başlatıldı.
© AA
Korail gecekondu sakinlerinin aşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen özel programın ilk günü, yetkililerin 6.321 kişiye aşı yapmasıyla birlikte salı sabahı başladı.
Korail gecekondu sakinlerinin aşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen özel programın ilk günü, yetkililerin 6.321 kişiye aşı yapmasıyla birlikte salı sabahı başladı.
© AA
Dakka sakinleri, koronavirüse karşı aşılanmak için sıraya girerek bir ilköğretim okulunun bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Dakka sakinleri, koronavirüse karşı aşılanmak için sıraya girerek bir ilköğretim okulunun bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
© AA
Mahalleye kurulan 25 kabinde gerçekleştirilen kampanya, cuma ve cumartesi günleri de devam edecek.
Mahalleye kurulan 25 kabinde gerçekleştirilen kampanya, cuma ve cumartesi günleri de devam edecek.
© AA
Bölgenin 11 merkezinde yürütülen etkinliğin, çerve sakinlerinin yüzde 80'i aşılanana kadar yapılması planlanıyor.
Bölgenin 11 merkezinde yürütülen etkinliğin, çerve sakinlerinin yüzde 80'i aşılanana kadar yapılması planlanıyor.
© AA
Yaklaşık 300.000 kişinin yaşadığı Korail mahallesinde yapılan aşıların ardından, kademeli olarak başkentin diğer gecekondu mahallelerinde de aşılama süreci başlatılacak.
Yaklaşık 300.000 kişinin yaşadığı Korail mahallesinde yapılan aşıların ardından, kademeli olarak başkentin diğer gecekondu mahallelerinde de aşılama süreci başlatılacak.