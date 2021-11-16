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Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un evindeki kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un evindeki kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı
Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinde bulunan kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T13:53+0300
2021-11-16T13:53+0300
2021-11-16T13:53+0300
türkiye
fotoğraf
ev
kılıç
katil
oda
başak cengiz
can göktuğ boz
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İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.,Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı.Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü.Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211115/basak-cengizi-kilicla-olduren-can-goktug-bozun-evinin-fotograflari-ortaya-cikti-1050817013.html
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fotoğraf, ev, kılıç, katil, oda, başak cengiz, can göktuğ boz
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un evindeki kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı
Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinde bulunan kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı.
İstanbul'a eğitim için gelen
Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.,
Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı.
Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.
Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü.
Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise
'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu görüldü.