Belarus: Polonya sınırdaki göçmenlere karşı zehirli kimyasallar kullandı

Belarus Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma ve Ekoloji İdaresi Başkan Yardımcısı İgor Malık, “Bugün, Polonya güvenlik güçlerinin Belarus-Polonya sınırında, aralarında kadın ve çocukların olduğu sığınmacılara karşı, tahriş edici etkiye sahip zehirli kimyasallar içeren özel maddeler kullandığına tanıklık yaptık” açıklamasında bulundu.Bu tür maddelerin, solunum sistemine ve gözlere zarar vererek insan sağlığı için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Belaruslu yetkili, “Bu, özellikle kronik hastalıklara sahip insanlar için büyük tehlike oluşturuyor” ifadesini kullandı.Mevcut koşullarda bu tür maddelerin kullanımının endişe kaynağı olduğunu belirten Malık, “Üstelik insanlar Belarus topraklarında bulunuyordu. Savunma Bakanlığı, bu tür eylemlerin meşruiyetinin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor” dedi.
Belarus, Polonya güvenlik güçlerinin bugün sınırda göçmenlere karşı zehirli kimyasallar içeren özel maddeler kullandığını belirtti.
Belarus Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma ve Ekoloji İdaresi Başkan Yardımcısı İgor Malık, “Bugün, Polonya güvenlik güçlerinin Belarus-Polonya sınırında, aralarında kadın ve çocukların olduğu sığınmacılara karşı, tahriş edici etkiye sahip zehirli kimyasallar içeren özel maddeler kullandığına tanıklık yaptık” açıklamasında bulundu.
Bu tür maddelerin, solunum sistemine ve gözlere zarar vererek insan sağlığı için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Belaruslu yetkili, “Bu, özellikle kronik hastalıklara sahip insanlar için büyük tehlike oluşturuyor” ifadesini kullandı.
Mevcut koşullarda bu tür maddelerin kullanımının endişe kaynağı olduğunu belirten Malık, “Üstelik insanlar Belarus topraklarında bulunuyordu. Savunma Bakanlığı, bu tür eylemlerin meşruiyetinin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor” dedi.