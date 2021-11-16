https://tr.sputniknews.com/20211116/belarus-sinirindaki-gocmenlerde-ust-solunum-yolu-hastaliklari-gorulmeye-basladi-1050852987.html

Belarus sınırındaki göçmenlerde üst solunum yolu hastalıkları görülmeye başladı

Belarus sınırındaki göçmenlerde üst solunum yolu hastalıkları görülmeye başladı

Polonya-Belarus sınırındaki Ortadoğu'dan gelen göçmenlerin öksürük ve hapşırma şikayetiyle Belaruslu doktorlara başvurduğu duyuruldu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T13:40+0300

2021-11-16T13:40+0300

2021-11-16T13:40+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen

sınır

hastalık

üst solunum yolu

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Sınırdaki göçmenlerin dondurucu soğuk koşullarındaki bekleyişi sürerken Belarus’taki Grodno Sınır Birliği Sözcüsü Nadejda Maseviç, bölgedekilerin durumu hakkında bilgi verdi.Sputnik’e konuşan Maseviç, "Soğuk algınlığı semptomlarının bulunduğu bazı kişiler var. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da sorunlar görülüyor. Bölgedeki doktorlar herkese destek sunuyor" ifadelerini kullandı.Belarus-Polonya sınırında gerilim, son bir haftadır Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211115/ab-belarusa-yaptirimlarin-kapsamini-genisletme-karari-aldi-1050812502.html

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polonya, belarus, göçmen, sınır, hastalık, üst solunum yolu