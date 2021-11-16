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Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek
Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek
Belçika'da 1 Nisan 2022'den itibaren Kovid-19'a karşı aşı olmayan sağlık çalışanlarının işine son verilmesi kararı alındı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T12:46+0300
2021-11-16T12:46+0300
koronavirüs
belçika
vaka
zorunlu aşı
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Belçika hükümeti, sağlık personelinin aşı olmasını zorunlu hale getirecek yönetmeliği hazırladı.Buna göre, yeni yılda 1 Ocak ile 31 Mart arasında geçiş dönemi uygulanacak. Bu dönemde sağlık çalışanlarının çalışabilmeleri için aşı olduklarını gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunmaları gerekecek.Bunlara uymayan kişiler çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek.1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak. Aşı olmayı reddeden sağlık personelinin işine son verilecek.Yönetmeliğin kabine tarafından bu hafta onaylanması bekleniyor.Belçika hükümeti, son haftalarda artan Kovid-19 vakalarına karşı yaz başında gevşetilen tedbirlerle ilgili karar alması da bekleniyor. Evden çalışma zorunluluğu ve gece kulüplerinin kapatılması gibi seçeneklerin gündemde olduğu belirtiliyor.Belçika'da şu anda günlük ortalama vaka sayıları 10 bin civarında seyrediyor. Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören kişilerin sayısı da artmaya devam ediyor.Vakalardaki artış nedeniyle yoğun bakım yataklarının yarısının Kovid-19 hastalarına ayrılması talep edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211104/belcikada-kovid-19-vakalari-1-yil-onceki-seviyeyi-gecti-1050476529.html
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belçika, vaka, zorunlu aşı, kovid-19, koronavirüs aşısı

Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek

12:46 16.11.2021
© REUTERS / Shannon StapletonModerna - koronavirüs aşısı
Moderna - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Belçika'da 1 Nisan 2022'den itibaren Kovid-19'a karşı aşı olmayan sağlık çalışanlarının işine son verilmesi kararı alındı.
Belçika hükümeti, sağlık personelinin aşı olmasını zorunlu hale getirecek yönetmeliği hazırladı.
Buna göre, yeni yılda 1 Ocak ile 31 Mart arasında geçiş dönemi uygulanacak. Bu dönemde sağlık çalışanlarının çalışabilmeleri için aşı olduklarını gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunmaları gerekecek.
Bunlara uymayan kişiler çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek.
1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak. Aşı olmayı reddeden sağlık personelinin işine son verilecek.
Yönetmeliğin kabine tarafından bu hafta onaylanması bekleniyor.
Belçika hükümeti, son haftalarda artan Kovid-19 vakalarına karşı yaz başında gevşetilen tedbirlerle ilgili karar alması da bekleniyor. Evden çalışma zorunluluğu ve gece kulüplerinin kapatılması gibi seçeneklerin gündemde olduğu belirtiliyor.
Belçika'da şu anda günlük ortalama vaka sayıları 10 bin civarında seyrediyor. Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören kişilerin sayısı da artmaya devam ediyor.
Vakalardaki artış nedeniyle yoğun bakım yataklarının yarısının Kovid-19 hastalarına ayrılması talep edildi.
Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
Belçika'da Kovid-19 vakaları 1 yıl önceki seviyeyi geçti
4 Kasım, 14:02
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