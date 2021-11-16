https://tr.sputniknews.com/20211116/biden-ile-sinin-diyalogunun-baslamasi-onemli-dunya-ekonomisi-cin-ve-abdyi-ortak-paydaya-itiyor-1050908663.html

‘Biden ile Şi'nin diyaloğunun başlaması önemli, dünya ekonomisi Çin ve ABD'yi ortak paydaya itiyor'

‘Biden ile Şi'nin diyaloğunun başlaması önemli, dünya ekonomisi Çin ve ABD'yi ortak paydaya itiyor'

Doç. Altay Atlı’ya göre, Biden ile Şi'nin diyaloğa başlaması önemli. Çin'in Tayvan'da kırmızı çizgisini çektiğini belirten Atlı, ABD'nin Çin'i askeri rakip... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T22:56+0300

2021-11-16T22:56+0300

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‘Biden ile Şi'nin diyaloğunun başlaması önemli, dünya ekonomisi Çin ve ABD'yi ortak paydaya itiyor' ‘Biden ile Şi'nin diyaloğunun başlaması önemli, dünya ekonomisi Çin ve ABD'yi ortak paydaya itiyor'

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, iki ülke arasında ticaretten jeopolitik bilek güreşinin teması olan meseleleri ele almak üzere video konferans yoluyla bir araya geldi. Taraflar anlaşmazlık konularında uzlaşmaya varamasalar da, görüşme, küresel iki gücün 'sorumlulukları' icabı diyalog kanallarını açık tutmasına yoruldu.Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD'nin görüşmeyi Çin ile rekabetin kurallarını belirlemek için bir fırsat olarak gördüğü" vurgulanırken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "Pekin'in Washington ile ilişkilerini istikrarlı geliştirme yoluna yeniden sokmayı hedeflediğini" belirtti.Tarafların son dönemde ortaya çıkan Tayvan meselesi başta olmak üzere verdikleri mesajlar eşliğinde ABD-Çin zirvesini Doç. Dr. Altay Atlı ile konuştuk.‘Diyaloğun başlaması önemli, somut adım beklentisi zaten yoktu’Doç. Altay Atlı’ya göre, Trump döneminde diyaloğun ortadan kalktığı ABD-Çin görüşmelerinin bakanlar düzeyindeki bir dizi temasın ardından liderler düzeyinde de yeniden başlaması önemli. İki ülke arasında pek çok sorunun bulunduğunu ve bu sorunların liderlerin bir görüşmesiyle sona ereceğinin zaten beklenmediğini vurgulayan Atlı, tarafların eteklerindeki taşları dökmesinin bile olumlu bir sürece işaret ettiği görüşünü aktardı:'Çin ile Amerika ile arasında yaşananlar bütün dünyayı etkiliyor'Küresel pandemiden çıkışta dünya ekonomisinde kırılganlıklar, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar ve enflasyonist ortam varken, Atlı'ya göre iki ülkenin ortak paydaya doğru gitmesi siyasi zemin sayesinde mümkün olabilir. Biden'ın Amerikan şirketlerini Çin'in adil olmayan pratiklerine karşı korumaktan söz ettiğini, Şi'nin ise ABD'nin Çinli şirketleri alt etmek için 'ulusal güvenlik' bahanesine sığınılmaması uyarı yaptığını belirten Atlı, Çin ile ABD arasında yaşananların bütün dünyayı etkilediğine dikkat çekti.‘Bütün dünyada askeri gücünü kullanma kapasitesine sahip tek ülke ABD, ancak Çin’in süper güç olma niyeti zaten yok’Atlı'ya göre, ABD'nin ekonomik olarak kendisini zorlayan Çin'in askeri rakip olarak görme eğilimleri abartılı. Çin'in iddialı işler yapmasına karşılık ABD'nin askeri planda açık ara tek süper güç olduğunu söyleyen Atlı, savunma harcamalarına bakmanın yeterli olduğunu vurguladı. Diğer yandan Atlı, Çin'in süper güç olma, dünyada askeri gücünü ortaya koyma niyeti de bulunmadığı görüşüde:‘ABD’nin Tayvan ve Hong Kong çıkışmalarının sebebi insan hakları değil, ticaret savaşları ve rekabet’Çin'in iç meselelerine ABD'yi karıştırmama hassasiyetine atıf yapan Atlı, ABD'nin de 1979'da Çin'i tanımasıyla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin halkının tek yasal temsilcisi addettiğini anımsattı. Ancak Amerikalıların ertesi yıl 'Tayvan kanunu' çıkarttıklarını da belirten Atlı, asıl odağın mevcut statünün korunması olduğunu vurguladı. Atlı, Çin'in bu statünün değiştirilmesi olasılığına karşı tavrını net biçimde ortaya koyduğunu belirtti:‘Belge, Çin’in geldiği noktayı dünyaya beyan etmek olarak okunabilir’Atlı, Çin Komünist Partisi'nin 100. yılına denk gelecek biçimde geçen hafta onayladığı üçüncü karar belgesini de değerlendi. ÇKP açısından bu yılın kuruluşunun 100'üncü yılı olmasından ötürü önemi bulunduğunu belirten Atlı, karar belgesinin tarihe not düşülmesi açısından önem taşıdığını vurgularken, ÇKP'nin 2018'de yolu açıldığı şekilde Şi Jinping ile bu yolda devam edeceğinin işaretini verdiğini kaydetti:

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2021

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ceyda karan, altay atlı, abd, çin, joe biden, şi cinping, аудио, radyo