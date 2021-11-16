https://tr.sputniknews.com/20211116/bitcoinin-mucidi-satosi-nakamoto-dunyanin-en-zengin-15-insani-oldu-1050847839.html

Bitcoin'in mucidi Nakamoto dünyanın en zengin 15. insanı oldu

Bitcoin'in mucidi Nakamoto dünyanın en zengin 15. insanı oldu

Bitcoin'in Satoşi Nakamoto lakaplı gizli mucidi, kripto para değerlerinde yaşanan son yükselişin ardından dünyanın en zengin 15. insanı oldu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T12:21+0300

2021-11-16T12:21+0300

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ekonomi

satoşi nakamoto

zengin

bitcoin

servet

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Kripto para yatırımlarına dünya genelinde rağbet artarken, Bitcoin'in Satoşi Nakamoto takma adlı mucidi, dünyanın en zengin 15. insanı unvanına erişti.Servetinin net değeri yaklaşık 73 milyar dolar olan Nakamoto'nun 750 bin ila 1.1 milyon arasında bitcoin'inin olduğu tahmin ediliyor.Bu rakam, Nakamoto'yu Walmart'ın varisleri Jim ve Rob Walton ve Meksikalı girişimci Carlos Slim'in üzerine taşıdı.Bitcoin'in değeri, geçen yıla göre yüzde 300'ün üzerinde bir artış kaydederek bu ayın başlarında 68 bin doların üzerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Tahminler, bitcoin'in yıl sonundan önce 100 bin doların üzerine çıkabileceğine işaret ediyor; bu yükseliş sağlanırsa Nakamoto'nun serveti, Berkshire Hathaway’in kurucularından Warren Buffett'in servetiyle eşitlenecek ve bu da Nakamoto'nun dünyanın en zengin ilk 10'una yükselmesini sağlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20211028/el-salvador-25-milyon-dolar-degerinde-420-bitcoin-daha-aldi-simdiden-kr-ettik-1050265093.html

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satoşi nakamoto, zengin, bitcoin, servet