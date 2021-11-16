BM: Askerler, sivillerin hayatını kaybettiği eylemler nedeniyle cezalandırılmalı



New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberi değerlendiren Haq, "Sivillerin hayatını kaybettiği tüm eylemler için ceza verilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.



NYT'nin haberinde, ABD Hava Kuvvetleri'nin 18 Mart 2019'da Suriye'nin Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu hedef aldığı belirtilmişti.



Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu vurgulanmıştı.



Bu olayın detaylarının ilk kez ortaya çıkarıldığı vurgulanan haberde, "Bağhuz saldırısı, IŞİD'e karşı savaş sırasında en büyük sivil kaybın verildiği olaylardan biriydi ancak ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı" denmişti.